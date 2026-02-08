Dubbla Lex Sarah-rapporter gjorda som rör hemtjänsten i Vimmerby

Två Lex Sarah-rapporter har kommit in till socialförvaltningen i Vimmerby kommun. Bland annat handlar det om hemtjänstpersonal som ska ha betett sig illa.

Den ena rapporten gäller en elektrisk vårdsäng som slutade fungera i upphöjt läge hemma hos en brukare, vilket ska ha orsakat risk för missförhållande.

Den andra handlar om en brukare som upplevde bemötandet och handhavandet av insatserna som utfördes av hemtjänstpersonal som obehagligt och osäkert, vilket skapade ”psykisk påfrestning”.

Händelserna, som båda har inträffat de senaste veckorna, avser vård och omsorg i hemmet. I övrigt är de rapporter som har offentliggjorts ytterst knapphändiga i sitt innehåll. Rapporterna ska nu utredas internt för att sedan beslutas om de ska läggas ner eller tas vidare till Ivo (Inspektionen för vård och omsorg).