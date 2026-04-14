HELT KLART – ARENA CEOS FÅR NYTT NAMN

Linda Carlsson har en historisk koppling till platsen där Ceos konstgräs ligger. Bilden är ett montage. Foto: Arkiv

Så här kan det komma att se ut på XL Bygg Arena, som Arena Ceos framöver kommer att heta. Foto: Vimmerby kommun

XL Bygg Arena. Det blir namnet på Arena Ceos. Vimmerby IF och XL Bygg Materialmännen är redan överens om ett avtal. Nu har politiken också sagt ja.

När Vimmerby ishall för första gången fick ett kommersiellt namn såg de styrande politikerna till att även andra arenanamn kunde säljas i Vimmerby.

I förra veckan blev det känt att Vimmerby IF vill sälja arenanamnet på Ceosvallens konstgräsplan till XL Bygg Materialmännen. Försäljningen rör alltså endast konstgräsanläggningen och inte naturgräsplanerna på Ceos.

Företaget och föreningen är överens om ett treårigt avtal, men avtalets värde har man inte velat kommentera.

– Vimmerby är vår hemmamarknad. Jag lever och bor här, och det är i Vimmerby jag vill bidra mest. Jag tycker också att VIF är en förening som inkluderar alla och jag har själv suttit i styrelsen. Mycket för att det handlade om inkludering och det är en bra förening att synas tillsammans med. Alla föreningar behöver ekonomiska stöd och både Vimmerby Hockey och Vimmerby IF är starka lokalt. Då vill vi vara med och stötta. I vår strategi i Materialmännen har vi plockat bort mycket av det vanliga i det kommersiella och stöttar föreningslivet hårdare i stället, berättade Materialmännens vd Linda Carlsson i förra veckan.

"Ger grönt ljus"

Dessutom finns det en viss nostalgi och historisk koppling i detta för Linda Carlsson.

– Ceosvallen är ju min farfars gamla mark. Det är Videslätt och det är där min farfar har odlat potatis, min pappa har grävt dike och så vidare. Det finns en familjehistoria och det därför allt heter Videslätts Padel, Videslättshagen och liknande. Jag har lite hjärta där, berättade hon.

Under tisdagens sammanträde med kommunstyrelsen sa man ja till detta.

– Vi ger grönt ljus för detta, säger Peter Karlsson, vice ordförande i kommunstyrelsen.

HÄR kan du läsa mycket mer.