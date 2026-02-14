14 februari 2026
Felparkeringarna ökade i Vimmerby – så mycket fick de i böter

Totalt har böter på 1,2 miljoner kronor utfärdats till 2 139 felparkerare i Vimmerby kommun under 2025. Foto: MostPhotos

NYHETER 14 februari 2026 12.00

NYHETER 14 februari 2026 12.00

Felparkerarna ökade i både Vimmerby, Hultsfred, Västervik och Kalmar förra året. Totalt utfärdades böter på drygt nio miljoner kronor, men långt ifrån alla har betalat.

Under 2025 utfärdades totalt 20 237 parkeringsanmärkningar i Kalmar län. Det är en tydlig ökning med 17,1 procent jämfört med året innan då antalet landade på 17 279. Det visar färsk statistik från Transportstyrelsen.

Den största kommunen Kalmar toppar inte oväntat listan över flest utfärdade p-böter till ett belopp av drygt 6,2 miljoner kronor. Samtidigt visar statistiken att av 12 170 utfärdade anmärkningar har endast 11 491 betalats.

Västervik hamnar på plats två med 2 568 utfärdade parkeringsanmärkningar, till ett belopp av drygt 1,6 miljoner.

På tredje plats hittar vi Vimmerby, 2 139 anmärkningar med ett totalt utfärdat belopp på 1,2 miljoner kronor. Först på nionde plats kommer Hultsfred med blygsamma 66 anmärkningar till ett belopp av 26 700 kronor.

Totalt utfärdades 1 344 147 parkeringsanmärkningar i landet vilket är en i princip oförändrad siffra jämfört med året innan.

Fakta

Fakta felparkering i Kalmar län:

 

Kommuner

Utfärdade 2024

Utfärdade 2025

Betalda 2025

Totalt utfärdat belopp 2025*

1.)

Kalmar kommun

10 117 st

12 170 st

11 491 st

6 219 400 kr

2.)

Västerviks kommun

2 376 st

2 568 st

2 408 st

1 657 100 kr

3.)

Vimmerby kommun

1 611 st

2 139 st

1 987 st

1 211 600 kr

4.)

Oskarshamns kommun

1 302 st

1 591 st

1 522 st

1 181 500 kr

5.)

Nybro kommun

864 st

815 st

768 st

393 600 kr

6.)

Borgholms kommun

264 st

374 st

327 st

206 800 kr

7.)

Mörbylånga kommun

328 st

349 st

312 st

279 100 kr

8.)

Mönsterås kommun

290 st

165 st

162 st

63 900 kr

9.)

Hultsfreds kommun

59 st

66 st

50 st

26 700 kr

10.)

Emmaboda kommun

68 st

0 st

0 st

0 kr

10.)

Högsby kommun

0 st

0 st

0 st

0 kr

10.)

Torsås kommun

0 st

0 st

0 st

0 kr

 

Totalt

17 279 st

20 237 st

19 027 st

11 239 700 kr

Källa: Transportstyrelsen

Lotta Madestam

lotta.madestam@dagensvimmerby.se

073 848 65 05

Taggar i artikel

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

