Felparkeringarna ökade i Vimmerby – så mycket fick de i böter

Totalt har böter på 1,2 miljoner kronor utfärdats till 2 139 felparkerare i Vimmerby kommun under 2025. Foto: MostPhotos

Felparkerarna ökade i både Vimmerby, Hultsfred, Västervik och Kalmar förra året. Totalt utfärdades böter på drygt nio miljoner kronor, men långt ifrån alla har betalat.

Under 2025 utfärdades totalt 20 237 parkeringsanmärkningar i Kalmar län. Det är en tydlig ökning med 17,1 procent jämfört med året innan då antalet landade på 17 279. Det visar färsk statistik från Transportstyrelsen.

Den största kommunen Kalmar toppar inte oväntat listan över flest utfärdade p-böter till ett belopp av drygt 6,2 miljoner kronor. Samtidigt visar statistiken att av 12 170 utfärdade anmärkningar har endast 11 491 betalats.

Västervik hamnar på plats två med 2 568 utfärdade parkeringsanmärkningar, till ett belopp av drygt 1,6 miljoner.

På tredje plats hittar vi Vimmerby, 2 139 anmärkningar med ett totalt utfärdat belopp på 1,2 miljoner kronor. Först på nionde plats kommer Hultsfred med blygsamma 66 anmärkningar till ett belopp av 26 700 kronor.

Totalt utfärdades 1 344 147 parkeringsanmärkningar i landet vilket är en i princip oförändrad siffra jämfört med året innan.