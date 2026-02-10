Nytt bolag tar över parkeringsövervakningen – innebär nya parkeringsvakter

Vimmerby kommun har bytt bolag för parkeringsövervakningen i Vimmerby. Det innebär också att det blir ny personal som sköter just detta. – Det blir ungefär lika många timmar, men större flexibilitet i parkeringsövervakningen, säger den tillförordnade samhällsbyggnadschefen Ricard Carlenius.

Vid årsskiftet skedde ett skifte lite i det dolda i Vimmerby. Tidigare var det Europark och deras personal som hanterade parkeringsövervakningen i Vimmerby.

En ny upphandling har genomförts och det blev multinationella säkerhetskoncernen Securitas som tog hem den senaste upphandlingen, vilket Vimmerby Tidning var först att berätta.

– Upphandlingen berör inte bara parkeringsbevakning. Parkeringen har tidigare legat i ett eget avtal och upphandlats separat. Nu har man samordnat upphandlingen, säger Ricard Carlenius, som är tillförordnad samhällsbyggnadschef.

Rör säkerhetsfrågor

Själv har Ricard Carlenius inte varit inblandad i upphandlingen och kan därför inte svara på alla detaljfrågor. Det är Klas Svensson och Håkan Westerback, som båda slutat sina uppdrag i kommunen.

– Nu samordnas parkeringsövervakning, bevakning och säkerhet. Det handlar typ om rondering och överfallslarm i hela kommunen. För just parkeringen blir det några tior dyrare i timmen, men som helhet sänks kostnaden för alla avtal. Utöver kostnaden får vi nu också samma personal som har parkeringsbevakning och jour på överfallslarm. Tidigare kunde man ha ganska långt att åka från Linköping eller Västervik, men nu kommer man vara här och ha mycket kortare inställelsetider på olika typer av larm.

Han vill dock inte gå in på exakt vilka belopp det rör sig om.

– Jag vill inte gå in på några detaljer kring hur det är uppbyggt av säkerhetsskäl. Det rör en del säkerhetsfrågor som jag inte vill gå in på.

Annan personal nu

Det här innebär också att det blir ny personal som kommer sköta parkeringsövervakningen.

– Det gamla avtalet slutade den siste december. Så det är annan personal nu än tidigare. Securitas har haft mycket tidigare också och i den här nya upphandlingen har kravet varit annan säkerhetsrelaterad kompetens också utöver parkeringskompetens. Alla parkeringsbolag har inte båda.

Kommer det läggas mindre tid på parkeringsövervakning?

– Det handlar om ungefär lika många timmar, men det blir större flexibilitet i parkeringsövervakningen. Tidigare har det varit bevakning i Vimmerby tätort mellan 10 och 17. Nu kommer det vara en ramtid som varierar, men normalt sett är det mellan 08 och 19. Under den tiden är det sju timmars bevakning per dag i genomsnitt. När de ronderar på natten och ser en felparkerad bil, så kan de knappa in sig och jobba med parkeringsbevakning en halvtimme. Då dras det av från ramtiden. Tidigare, när vi velat ha nattetid, har det behövt beställas separat till en extrakostnad. Nu blir det större flexibilitet gällande tiden.

Kommer folk kunna fuska mer med parkeringarna?

– Det hoppas jag ingen någonsin trott att man kan göra. Jag hoppas folk parkerar rätt för att de vill parkera rätt.

Gäller över flera år

Det nya avtalet med Securitas gäller över flera år.

– Det har kommit igång bra, ungefär som man förväntat sig. Det är många delar i avtalet och vissa delar har fungerat bättre än andra. Håkan (Westerback) har försvunnit och än så länge har hans tjänst inte ersatts. Det gör att samma bakgrundskunskap inte finns, men de flesta delar har fungerat bra.