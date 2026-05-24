Sjukskrivningar och övertid orsak till socialens underskott: "Tar tag i det nu"

Så här långt in på året är socialnämnden på väg mot ett underskott på 2,1 miljoner kronor. Mycket handlar om beroendeenheten och våld i nära relation. Även sjukskrivningar och övertid är en faktor.

Det visar den senaste något större budgetuppföljningen från socialnämnden.

– Det är framför allt vuxensidan och beroendeenheten som ökar i kostnader. Fler söker hjälp för missbruk. Våld i nära relation också och det handlar om skyddsplacerade personer, säger Eva Berglund (S), ordförande i socialnämnden.

Minuset just nu ser ut att landa på 2,1 miljoner.

– Det är tidigt på året och vi vet ingenting egentligen. När året är slut kan det ha hänt mycket åt båda håll. Det är först framåt august när den uppföljningen kommer som vi vet lite mer.

"Ett stort ansvar"

Med tanke på underskott i prognosen behöver nämnden ta en handlingsplan för att komma i balans och lämna in en åtgärdsplan till kommunstyrelsen.

– Det vi trycker mest på är att vi mer aktivt måste jobba med övertidstimmar och sjukskrivning. Vi ligger väldigt högt på vissa ställen med övertid och sjukskrivning och det måste vi jobba med. Där måste det ske en uppföljning och man måste grotta ned sig i olika variabler. Jag vill inte peka ut vilka områden, men inom vissa områden har vi hög sjukskrivning och det beror ju på någonting.

Vad ser ni att det beror på?

– Dels ser vi det här med att man är tvungen att nyttja mycket egen personal för övertid. Det kan i förlängningen göra att folk sjukskrivs eftersom att de jobbat för mycket helt enkelt. Vi måste titta på arbetsmiljön och vad det är som gör att människor inte orkar med. Vi har ett ansvar och det är ett stort ansvar. Det känns bra att vi tar tag i det nu. Innan har vi mest konstaterat det.

Vad innebär det att ni tar tag i det nu?

– Det får vi se nu framöver. Man ska gå in och granska det mer ingående. Hur man ska göra kan jag inte svara på nu, det får visa sig när återrapporteringen kommer från förvaltningen.

"Inte någon som sitter framför en dataskärm"

2025 landade socialens resultat på hela 18,8 miljoner. Situationen nu gör Eva Berglund orolig. Även hur det ser ut med sjukskrivningar ger henne huvudbry.

– Man är orolig, men det går att jämföra med andra verksamheter. Vaknar jag som undersköterska och är brakförkyld så kan jag inte jobba hemifrån. Då har man valet att gå och smitta ned folk eller stanna hemma. Det är mycket av det här som är korttidssjukskrivningar och då måste se vad det är för arbetsplats man befinner sig på. Det här är inte någon som sitter framför en dataskärm, utan man sitter med äldre, svaga människor som kanske inte orkar med en rejäl förkylningsomgång. Det finns andra saker som vi som nämnd och förvaltning får jobba vidare med och förbättra. HR jobbar med Sunt arbetsliv och man får angripa det från flera olika håll.