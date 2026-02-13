FEM CHEFSTJÄNSTER BORT – KOMMUNEN HAR PLOCKAT IN KONSULT

Ola Karlsson är kommundirektör i Vimmerby. En konsult har tagits in för övergångsperioden när fem chefstjänster tas bort inför den nya tjänstemannaorganisationen slår igenom fullt ut. Foto: Simon Henriksson

Redan i december berättade vår tidning att fem chefstjänster skulle plockas bort i och med organisationsförändringen. Cheferna har nu slutat eller slutar snart. Samtidigt har kommunen plockat in en konsult under en övergångsperiod. – Det är ett avtal som sträcker sig våren ut, säger kommundirektör Ola Karlsson.

I december avslöjade vår tidning att en hel del börjat klarna kring den nya organisationens effekter på tjänstemannanivå. Då berättade vår tidning att fem chefstjänster skulle plockas bort.

Det rör sig om chefstjänsterna som kommunikationschef, mark- och exploateringschef, ledningsstrateg, enhetschef för kontaktcenter, bibliotek, litteraturnod och museum samt utvecklingschefen.

En av dessa tjänster är vakant och utvecklingschefen Egon Karlsson hade redan i december tackat ja till den nya tjänsten som enhetschef för den tillkommande nämnden för kultur, fritid och teknik.

Ledningsstrategen Marcus Andersson slutade sista januari, Simon Roth kommer sluta som kommunikationschef sista februari och bibliotekschefen Magnus Brusefält gör sin sista dag i mars.

– Det här är en konsekvens av att vi arbetat med omorganisationen och har direkt bäring i fullmäktiges beslut. Den 26 januari fattade kommunfullmäktige sitt reviderade beslut och då blir det enbart en ny nämnd. Verksamheter som tidigare legat under kommunstyrelsen hamnar nu under en ny förvaltning och då är det naturligt att se över den befintliga organisationen, vilka befattningar som finns och hur behoven ser ut i den nya organisationen. Då är det förändringar som sker och det är en konsekvens av detta. I mitt uppdrag som högst ansvarig tjänsteperson skulle jag ta fram en tjänsteorganisation som minst var kostnadsneutral, men gärna kosta lite mindre, säger kommundirektören Ola Karlsson.

Bedömdes vara övertaliga

Det ledde alltså till att de här fem chefs- och ledningstjänsterna bedömdes vara övertaliga.

– Dessa fem tjänster avvecklas samtidigt som två nya inrättas.

Omplaceringsutredningar har ingått i processen, men kommunen har kommit fram till enskilda överenskommelser med flera av cheferna.

– Det är som man gör i sådana förhandlingar med facket och medarbetaren. Nu har vi kommit fram till en överenskommelse, men mer än så kan jag inte säga om det, säger Ola Karlsson.

En ny kanslichef finns inte på plats ännu.

– Vi kommer ha intervjuer om två till tre veckor och påbörja det. Nu är vi mitt i själva processen och det tar en tid innan vi vet vem det blir och det tar ännu längre tid innan någon tillträder jobbet.

Annons:

Konsult återvänder

Det här får också effekten att kommunen plockar in en konsult tillfälligt för att stötta upp. Det rör sig om Mikael Palm, som kommunen tidigare har använt sig av.

– Processerna har inte riktigt lirat med varandra. Det är svårt när man står mitt i en rekryteringsprocess och det tar lång tid. Även om rekryteringsprocessen blir helt friktionsfri tar det minst fem månader tills en ny person är på plats. Vi är medvetna om att det blir ett glapp där från att vi haft funktioner som sagts upp på grund av arbetsbrist tills en ny person är på plats. Då har vi tittat över om vi kan lösa det inom organisationen eller om vi behöver ta in någon under tiden.

Kommundirektören har kommit fram till att man behöver plocka in någon innan den nya kanslichefen är på plats.

– Det handlar om kommunikationschefsansvaret i dag tills vi går in i en interimslösning kan man egentligen säga. Den nya organisationen kan inte finnas på plats helt förrän 1 januari 2027. Därför kommer vi under 2026 gå in i en mellanvariant. Kultur- och fritidsutskottet kommer under året bli beslutsföra i det som sedan ska fattas av nämnden, så vi börjar föra över verksamheterna.

Skrivit avtal våren ut

Konsulten Mikael Palms uppdrag kommer till en början att vara utifrån kommunikationschefstjänsten i den nuvarande organisationen.

– Vi får sedan lägga till saker som rör den blivande kanslichefen i den nya organisationen.

Konsulten börjar jobba nu på måndag och har erfarenhet av Vimmerby kommun sedan tidigare.

– Han har varit inne i olika funktioner tidigare och har jobbat som konsultchef sedan 2011. Han har haft många olika uppdrag och det mesta inom socialförvaltningens olika verksamheter och har varit elevhälsochef. Han var även bibliotekschef och kostchef här en period. Jag anlitade hans tjänster inom barn- och utbildningsförvaltningen som stöd i ett ärende.

Avtalet med Mikael Palm sträcker sig våren ut.

– Jag har inget skäl att tro att vi har någon person på plats under våren. Det handlar om att det finns en viss uppsägningstid, men om rekryteringsprocessen går otroligt snabbt kan vi avbryta den tjänsten i avtalet. Det kan handla om fram till sommaren. Anställer vi någon som redan har en anställning handlar det om tre till sex månader innan någon kan vara på plats.

Konsulten kommer arbeta hundra procent och exakt vad kostnaden blir för kommunen kan Ola Karlsson inte säga i det här läget.

– Det är inte samma kostnad som för socialchefstjänsten, men det är en konsultkostnad. Det är ungefär två tredjedelar av den kostnaden, eftersom det här inte är en förvaltningschef, säger Ola Karlsson.

Den interima socialchefen, som kommer jobba från 12 januari till 30 juni, kostar kommunen drygt 1,44 miljoner kronor utan sociala avgifter och arbetsgivaravgifter inräknat.

– Kostnaden per timme är högre än när jag anställer själv, så är det ju. Därför försöker vi få de här lösningarna så kortvariga som möjligt. Det är en lösning som vi får ta till när det inte går att få till på något annat sätt.