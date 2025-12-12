CHEFSTJÄNSTERNA SOM FÖRSVINNER – HÄR ÄR FÖRSLAGET

Kommunikationschefen Simon Roths tjänst är en som föreslås plockas bort. En ny kanslichefstjänst ska inrättas. Foto: Pressbild

Kommundirektören Ola Karlsson berättar att flera chefstjänster är på förslag att försvinna i den nya organisationen. Foto: Arkivbild

Flera chefstjänster försvinner och två tillkommer. Det är förslaget i den nya tjänstemannaorganisation som kommundirektören Ola Karlsson jobbar med. – På totalen blir det färre tjänster på chefs- och ledningsnivå, säger han.

Demokratiberedningen jobbar med en ny politisk organisation och det får även följder på tjänstemannanivå förstås. Den nya kommundirektören Ola Karlsson jobbar just nu med att sätta den nya organisationen.

Nu börjar en hel del klarna.

Dagens Vimmerby kan nu berätta vilka chefstjänster som kommer att plockas bort, enligt förslaget. Det rör sig om följande chefstjänster som kommer att avvecklas:

* Kommunikationschefen

* Mark- och exploateringschefen

* Ledningsstrategen

* Enhetschefen för kontaktcenter, bibliotek, litteraturnod och museum

* Utvecklingschefen

Dessa tjänster besitts nu av Simon Roth, vakant, Marcus Andersson, Magnus Brusefält och Egon Karlsson.

– Dessa befattningar och funktioner som funnits i nuvarande organisation finns inte med i den nya och föreslås att avvecklas. Det är däremot inte helt klart vart det landar ännu. Vi går till förhandlingar och det kan landa i avslut eller omplaceringar, om det finns möjliga andra tjänster. Det är en del av processen, säger kommundirektören Ola Karlsson.

Leder till uppsägningar

Kommundirektören sitter nu i enskilda förhandlingar.

– Det kommer leda till en del avslut, men det kan också leda till omplaceringar. De enskilda förhandlingarna sitter jag med. Det är ingen som formellt ännu fått beskedet. Jag sitter med enskilda uppgörelser och det kommer vara så att vi går till uppsägning gällande några befattningar på grund av arbetsbrist.

När kommer berörda chefer få beskedet?

– Det kanske ligger inom någon vecka eller två. När det gäller övriga delar med beslut kopplade till den nya organisationen så kan jag inte fatta beslut formellt förrän efter kommunfullmäktige fattat sitt beslut. Fram till dess måste jag utgå från gällande beslut, även om det är sannolikt att man kommer ändra beslutet.

Samtidigt som dessa chefstjänster försvinner tillkommer också två nya. Det rör sig dels om en ny tjänst som kanslichef och inrättandet av en förvaltningschef för den nya nämnden kultur-, fritid- och teknik.

– Vissa delar har fallit på plats och kanslichef är en tjänst vi inte har haft tidigare. Det har bäring i den nya organisationen och det förslag jag jobbar utefter. Det handlar om att förändra och skapa en gemensam administrativ organisation med ett gemensamt kansli. Planen jag arbetar efter är ett gemensamt kansli för kommunstyrelsen, kommunstyrelseförvaltningen, kommunfullmäktige och den nya nämnden. Till kanslifuktionen under kommunstyrelsen söker jag en kanslichef. Det är ingen förvaltningschef eller verksamhetschef utan en enhetschef över kansliet. Den tjänsten ersätter den nuvarande kommunikationschefstjänsten.

Varför ska ni inrätta en tjänst som kanslichef?

– En del av skälet är att man gjort bedömningen att kommunstyrelseförvaltningen och verksamheterna där under varit för spretiga. Kommunstyrelsen ska jobba mer med frågor av strategisk karaktär. Kommunikationschefen har varit en avdelningschefstjänst i den nuvarande organisationen och även varit chef över chefen för kontaktcenter, bibliotek, litteraturnod och musem samt varit chef över chefen för överförmyndare i samverkan. Kanslichefen blir ingen avdelningschef och får inga chefer under sig.

Kommer bli billigare

Demokratiberedningen meddelade nyligen att man justerat sitt eget förslag och inte avser att införa en servicenämnd. Beslutet måste formellt ändras av kommunfullmäktige, men i och med att demokratiberedningen är enig talar allt för att det blir så.

– Men det vet vi först 26 januari. Det ursprungliga beslutet var ju två nya nämnder och förvaltningar, men fullmäktige ska ändra beslutet och bara införa en ny nämnd.

Har det varit för många chefer tidigare?

– Nej, men i den nya organisationen har jag fått krav på mig att genomföra förändringar och organisera på annat sätt. Jag skulle göra det kostnadsneutralt och det gjorde inget om det skulle kosta mindre, men det fick inte kosta mer. Nu kommer det kosta något mindre, men å andra sidan kommer en förvaltningschef att tillsättas som inte funnits tidigare och det ligger i det högre lönespannet. På totalen blir det färre tjänster på chefs- och ledningsnivå.

Allt detta är ännu dock inte helt färdigt.

– Nu tittar man på de här förslagen inom berörda personalgrupper. Konsekvenser och risker ska bedömas. I februari, efter kommunfullmäktige, kommer det ha klarnat mer.