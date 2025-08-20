OMFATTANDE FÖRÄNDRINGAR I VIMMERBY – FLERA CHEFER BERÖRS

Ola Karlsson kommer få hantera en ny tjänstemannaorganisation när han tillträder som kommundirektör.

Rolf Landholm har lagt fram ett omfattande paket med förändringar vad gäller tjänstemannaorganisationen. "Det har varit spretigt tidigare", säger han. Foto: Simon Henriksson

En helt ny tjänstemannaorganisation ska sjösättas i Vimmerby. Flera chefer berörs och detta beror på den nya politiska organisationen och det uppdrag tillförordnade kommundirektören Rolf Landholm haft. – Det har spretat ganska rejält och inte hängt ihop riktigt tidigare, menar Landholm. Avsikten är att förändringarna ska vara kostnadsneutrala.

Det tillförordnade uppdraget som kommundirektör för Rolf Landholm landade i att han fick ett uppdrag att se över hela tjänstemannaorganisationen i Vimmerby kommun.

Det här kommer sig av att en ny politisk organisation ska sjösättas efter valet 2026. Där inrättas dels en ny servicenämnd och dels en kultur- fritids- och teknisk nämnd. Utskotten som funnits försvinner i och med detta.

Grundorsaken var att få bort vad den politiska ledningen kallade för brusfrågor från kommunstyrelsen, som man ansåg hade för mycket på sitt bord.

Den nya politiska organisationen ger också omfattande förändringar av tjänstemannaorganisationen. I princip hela organisationen ska rivas upp och förändras, enligt förslaget. Kommunstyrelsen ska i framtiden undvika frågor som är av driftkaraktär.

– Det som ligger här nu är ett förslag och det pågår fackliga förhandlingar i huset, inleder Rolf Landholm med att säga.

Blir en stor nämnd

Kultur-, fritids- och tekniknämnden kommer hantera frågor som rör föreningsliv, fritid, bibliotek, Kulturskolan, museum, mötesplatser och Litteraturnod. Dessutom ska gatu- och driftfrågor ligga under den här nämnden. Det gör att flertal ansvarsområden flyttas från kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsavdelningen dit.

Det gör att det blir en rätt stor kultur-, fritids- och teknisk förvaltning framgent.

– Uppdraget vad gäller gata och drift inkluderar trafiksäkerhetsfrågor, drift av vägar, gång- och cykelvägar, gatubelysning, parkeringsplatser, snöröjning, säger Rolf Landholm.

Samtidigt införs en serviceförvaltning under servicenämnden som ska hantera it/Itsam, upphandling och inköp, samarbetsavtal, kontaktcenter, kost- och lokalvård samt mobilitet och fordonspark. Även här flyttas en hel del från den nuvarande samhällsbyggnadsavdelningen.

Båda dessa förvaltningar kommer ledas av en förvaltningschef. Likaså kommer samhällsbyggnad ledas av en samhällsbyggnadschef även i fortsättning. I vissa fall kan det handla om att man även leder någon ytterligare del.

– En serviceförvaltning är minst politisk i sammanhanget och det handlar om att ta emot beställningar från andra nämnder. Serviceförvaltningen kan vara helt intäktsfinansierad och nollbudgeterad om man lägger alla pengar på beställandedelen. Så långt har jag inte gått nu, men den här modellen möjliggör en sådan organisation.

"Varit en dålig beställare"

Den nya nämndsorganisationen kommer slå igenom efter valet och vara fullt igång från 2027.

– Det jag tycker man kan se över är om man kan göra en övergång nu och flytta över uppdrag till de nuvarande utskotten som nämnderna ska ha. Då behöver man ändra reglemente och delegationsordning och det är en politisk fråga, men jag tycker att man ska göra så. I princip skulle det innebära att nuvarande samhällsbyggnadsutskottet blir servicenämnd under den här mellanperioden och så vidare.

Rolf Landholm föreslår också att man ska se över kontaktcenter och vad man vill få ut av en sådan organisation.

– Kontaktcenter kan hantera i stort sett alla verksamhetsfrågor i en organisation och här finns förutsättningarna för det, men det måste ske en utveckling och det måste tydliggöras. Vi har det kontaktcenter vi har i dag inledningsvis, men det ligger ett utredningsuppdrag att se över hur det ska se ut på sikt.

Ska kommunen ha en egen stor fordonspark? Det är en fråga Rolf Landholm ställt sig.

– Här finns möjligheter att upphandla det om intresset finns. Ansvaret för fordon har varit väldigt spritt tidigare.

När det gäller it-frågor anser den tillförordnade kommundirektören att kommunen varit "en dålig beställare", säger han.

– Här kan man tydliggöra det och bli bättre.

Tjänster utgår

I de politiska dokumenten har det tidigare nämnts en kultur- och fritidsnämnd. Rolf Landholm anser att det är relevant att även lägga till teknik där.

– Vi har lagt in tunga teknikdelar där och därför är det relevant. Annars flyttar vi över en del från den administrativa enheten och det är för att försöka få ett kluster där. Då slipper vi spridningen och det blir mer förankrat.

Utvecklingsavdelningen nämns inte någonstans i de nya dokumenten och näringsliv flyttas över till kommunstyrelsen.

– Det är ge och ta i detta. Samhällsbyggnad får en ganska stor förändring. Vi har föreslagit flera utredningsuppdrag kopplat till det. Det kommer bli en del delade tjänster och man kommer ha en fot i den rena driftdelen och en fot i de mer strategiska bitarna. Där är det viktigt att tydliggöra var arbetsgivarsansvaret ligger.

Den nuvarande administration- och kansliavdelningen blir väldigt avskalad i det nya förslaget.

– I princip kommer man bara hantera ren administration och ren ärendehantering. Man blir ett politiskt sekretariat för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och så vidare. Tanken är att hanteringen av övriga nämnder också ska hamna i ett gemensamt sekretariat. Kommunikation ligger också där och leds av en administrativ chef.

Ekonomi och HR berörs inte av förändringarna alls i det här skedet.

– Totalt ska rena driftfrågor nu avknoppas från kommunstyrelseförvaltningen. Kommunstyrelseförvaltningen ska jobba med ekonomifrågor, administration och HR. Räddningstjänst flyttas också från samhällsbyggnad till att ligga direkt under kommundirektören.

Den omtalande tjänsten som ledningsstrateg utgår helt. Ett flertal andra högre tjänster kommer ändras eller bli delade.

– Vi har påbörjat dialogen med personal och ett flertal befattningshavare kommer beröras. Några uppdrag utgår och några ersätts av nya tjänster som kommer delas. Tjänster kommer också flyttas. Jag har lovat politiken att förslaget ska vara kostnadsneutralt. Helst ska det bli ännu mer effektivt, men det ska i alla fall inte kosta mer. Viss personal får röra på sig, men de blir kanske kvar i verksamheten. Vi har inte kommit så långt att vi hunnit analysera det ännu.

Tvärtemot första beskedet

Tidsplanen kallar Rolf Landholm för offensiv. Under augusti och september månad sker facklig samverkan och målsättningen är att ta beslut om den nya organisationen i slutet av september.

– Sedan genomförs tjänstemannaorganisationen under oktober. Då tar man sannolikt inte hela paketet, utan det sker stegvis. En del är enklare att föra över och andra väntar man med.

Det här är ganska omfattande förändringar. Vad säger det om hur du såg på upplägget tidigare?

– Det har funnits synpunkter på att utskotten var otydliga och att mycket hamnade under kommunstyrelsen. Nu tydliggör man de politiska uppdragen på ett annat sätt. När det gäller hur tjänstemannaorganisationen varit organiserad finns det anledning att vara självkritisk, annars hade jag inte föreslagit de här förändringarna. Den har varit spretig och några enheter har spretat ganska rejält. Det har inte hänt ihop riktigt. När jag lägger ett sådant här förslag isolerar jag mig inte, utan då är omvärldsbevakning viktigt, och jag tittar på hur andra har gjort. Det som fungerat bra på andra håll får man ta med sig och i mindre kommuner får man stjäla mycket idéer. När man gör en organisationsöversyn gör man det mot bakgrund av att någonting inte fungerat fullt ut. Det här handlar om att få en bättre verksamhet gentemot medborgarna och det här ger en tydligare bild över hur det ska fungera, säger Rolf Landholm.

Det var precis det här han inte skulle göra, var hans besked när han tillträdde.

– Jag skulle inte röra om i organisationen, men nu blev det så. Jag tror det kan bli bra och det ligger i tiden.

"Gäller att vara mentalt förberedd"

Ola Karlsson tillträder snart som ny kommundirektör och är den som får den nya organisationen i knäet.

– Det här handlar om att implementera politiskt fattade beslut och nu ska vi bygga upp en ny tjänsteorganisation som ska finnas 2027. För mig handlar det om att tanka av så mycket som möjligt från Rolf och få hans bild. Jag har en tid kvar att tanka av från honom. Därefter blir det att fortsatt arbete att se över och skapa förståelse både för mig själv och alla som ska vara i den nya organisationen. Det måste landa hos oss och vi har en tid nu när vi går in i den här mellanperioden med att lämna det tidigare för det nya. Syftet är gott och det handlar om att skapa en tydlighet och nu ska vi fasa in det här på rätt sätt.

Den tidigare barn- och utbildningschefen har också hört nämnas att det varit spretigt tidigare.

– Nu handlar det om att minska spretigheten och få kommunstyrelsen att fokusera på de strategiska frågorna och lägga driftfrågorna för sig. Där har vi ett jobb framför oss att göra, men vi har fått en bra vägkarta. Sedan är det inte idealt att få en ny organisation att sjösätta när man är ny på jobbet, men mycket förarbete är gjort och det ska bli spännande.

Hur många chefstjänster berörs av detta?

– Chefsantalet i sig blir i princip detsamma, men det blir olika inriktningar och det går också ned och påverkar i organisationerna. Men vi har inte kommit så långt ännu med de här detaljerna och analyserna. Många kommer beröras av förändringen och det gäller att vara mentalt förberedd, säger Rolf Landholm.

Om man exempelvis har en chefstjänst i dag, behöver man då söka om den chefstjänsten?

– Så långt är vi inte i diskussionerna ännu. Vi vill paketera helheten först.

– Vi kan inte gå djupare in i det i nuläget. Vi gör det här i dialog med facken och MBL-resan är påbörjad. Det har också att göra med hur stora förändringarna blivit när den analysen ska göras, säger Ola Karlsson.

När kan det vara klarlagt eller tydligt?

– Jag ser inte framför mig någon big bang, utan det blir gradvisa förändringar. Vissa verksamheter går in i den nya mellanstegsorganisationen och sedan får politiken hantera vissa saker, som de nya nämnderna. Lite saker förs över gradvis i början och andra saker tar längre tid. Målsättningen är att fullt ut ha förvaltningsorganisationen klar under hösten 2026. Den yttersta deadlinen är årsskiftet 2026-2027, men tidigt hösten 2026 är tanken att allt ska vara på plats vad gäller tjänstemannaorganisationen. Vissa delar kan vara klara redan den här hösten också.

Rolf Landholm konstaterar också de nio utredningsuppdrag han lagt kan få följder. Bland annat föreslår han ett nytt bolag som ansvarar för kommunala fastigheter. Det finns redan i Västervik i dag där deras motsvarighet till Vimarhem är Bostadsbolaget men där man också har det som kallas för Tjustfastigheter AB.

– Genomförs något får det ytterligare effekt och samhällsbyggnad kan påverkas i väldigt stor utsträckning om hela fastighetssidan skalas bort.

Hur politiken ser på detta kan du läsa senare.