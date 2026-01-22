Padelanläggningen kan leva vidare i Storebro: "Drar i ett par trådar"

Det finns intresse för att ta över padelanläggningen i Storebro, enligt konkursförvaltaren. Foto: Arkivbild

För drygt en vecka sedan försattes J Padel Club i konkurs. Nu säger konkursförvaltaren att anläggningen kan leva vidare. – Målet är att få verksamheten att fortsätta, säger Bill Kronqvist.

Den enorma padelboomen i landet har lagts. Konsekvensen är många stängda padelanläggningar de senaste åren. Padelhallen i Storebro, som Jonas Fors och Jens Virtanen drivit sedan 2023, bommade igen för drygt en vecka sedan.

Bakgrunden var en vikande trend med padelspelare under en tid.

– Det är mest sista halvåret vi har märkt av det och jag vet inte vad det beror på. Det är väl en kombination av den här vikande trenden och padelboomen som var ett tag. Givetvis är det tråkigt, men det är svårt att sätta fingret på exakt vad det beror på. Vi har inte gjort någon ordentlig analys av det, men det är bara att titta på siffrorna, berättade Jonas Fors när konkursen blev känd.

Konkursförvaltaren Bill Kronqvist har varit med om flera liknande konkurser de senaste åren.

– Det här är ytterligare en padelverksamhet som går i konkurs. Det har varit för låg omsättning helt enkelt och så är det för alla. Annars är det här en välskött verksamhet, säger han.

Kan bli mer spel

Hoppet för mer padelspel i Storebro är dock inte över.

– Det pågår en diskussion med hyresgästen och vi tittar på om någon kan ta över den. Vi får se hur det går, men målet är att få verksamheten att fortsätta. Vi drar i ett par trådar nu.

Finns det intressenter?

– Ja, det finns ett par intressenter.

"Handlar om veckor"

Det har även funnits intressenter som hört av sig om bara själva banorna.

– Ja, det har jag också fått. Det handlar om att man vill lägga bud på banorna och ta ut dem. Det är ett knöligt val och inte förstavalet. Det här är inga lätta saker och det är en stor del av anläggningen. Målet är att ha kvar det som det är.

Hur ser tidsperspektivet ut?

– Jag tror det handlar om några veckor, säger Bill Kronqvist.