Konkursförvaltaren om anläggningen i Storebro: "Inte det hetaste"

Några veckor senare är man inte närmare ett övertagande av anläggningen i Storebro. Foto: Arkivbild

I mitten av januari försattes J Padel Club i konkurs. Någon vecka senare berättade konkursförvaltaren Bill Kronqvist att anläggningen kunde leva vidare. – De flesta verkar vilja köpa inventarierna, så jag har inte kommit vidare, säger han om nuläget.

Padelanläggningen i Storebro, som senast drevs av Jonas Fors och Jens Virtanen, bommade igen i mitten av januari och bolaget bakom försattes i konkurs.

– Det här är ytterligare en padelverksamhet som går i konkurs. Det har varit för låg omsättning helt enkelt och så är det för alla. Annars är det här en välskött verksamhet, sa konkursförvaltaren Bill Kronqvist en vecka senare.

Då den 22 januari var dock inte hoppet om mer padelspel i Storebro över.

– Det pågår en diskussion med hyresgästen och vi tittar på om någon kan ta över den. Vi får se hur det går, men målet är att få verksamheten att fortsätta. Vi drar i ett par trådar nu.

"Hyresvärden vill se fortsättning"

Nu när ytterligare några veckor har passerat är man inte särskilt mycket närmare någon lösning.

– De flesta verkar vilja köpa inventarierna, så jag har inte kommit vidare. Jag ska prata med hyresvärden i morgon. Det är ganska knöligt att få ut banorna och i sådana fall blir det ingen fortsättning. Hyresvärden vill se en fortsättning. Det är någon som varit intresserad av att driva det vidare delvis, men det är lite osäkert. Det här är inte det hetaste som finns nu, säger Bill Kronqvist.

Men ni vill driva vidare det i just Storebro?

– Det är fortsatt förhoppningen, men det kanske är väl optimistiskt.

Hur många intressenter rör det sig om?

– Det finns ett par.

Är de lokala?

– Ja, de är lokala. Så är det.

När tror du att det här har gått i mål?

– Inom ett par veckor.