Kyrkans julhjälp behövs i år också: "Har inte blivit bättre"

Kyrkans julhjälp behövs verkligen i år också. Nu är ansökan öppen. Foto: MostPhotos

Precis som tidigare är ansökan till Vimmerby pastorats julhjälp öppen nu i december. Familjer som behöver ekonomisk hjälp kan söka stöd för julmat eller julklappar. – Vi prioriterar barnfamiljer, säger diakoniassistent Ylva Nilsson.

Kyrkan hjälper utsatta året runt. I juletid blir det oftast extra påtagligt och i år är inget undantag. De senaste åren har julen varit extra svår för den som redan lever på marginalen.

Vimmerby pastorat gör flera särskilda insaser runt julen och läget är lika tufft nu, enligt diakoniassistent Ylva Nilsson.

– Det har inte blivit bättre. Vi har märkt ett stort tryck i höst och under våren märker man det inte på samma sätt, men nu under hösten har det varit väldigt mycket. Det är tyvärr ungefär samma människor som söker om och om igen. Väldigt mycket kan handla om psykisk ohälsa och det är också vanligt att man upplever att Försäkringskassan kanske krånglar om man är sjukskriven. Det kan ta lång tid ibland och då står man där med hyra, el och barn att försörja.

Just i år är julhjälpen ett samarbete mellan Vimmerby pastorat och Röda Korset samt Lions Linnéa.

– Vi började med det förra året och det är jätteroligt. Det har blivit ett stort tillskott. Inget har ju blivit billigare.

Fler ansökningar än tidigare

Prioriteringsordningen är enkel och tydlig.

– Vi prioriterar barnfamiljer. Det är så det är. De kommer i första hand och det handlar om att få en julklapp eller att familjen ska få julmat. Willys hjälper också till och skänker en del julmat till ensamstående.

Ansökningen är öppen och stänger först den 10 december.

– De pengarna vi har fördelar vi då helt enkelt.

Hur många ansökningar är det nu?

– Det är mer än tidigare, det är det.

Vad tänker du att det säger?

– Att många lärt känna vår hjälp och vet att den finns. Det är tufft för många och när det händer något som man inte klarar av, så går det snabbt till Kronofogden och liknande. Då blir det enorma belopp.

Annons:

"Visar på en givmildhet"

Matkassarna och julklapparna, som pengarna räcker till, delas ut till de som ansökt och beviljats stödet innan julhelgen.

– Vi har ungefär lika stor peng som tidigare. Det blir tufft. Vi vill hjälpa alla, men vi tvingas prioritera. Det är jättesvårt. Det kan vara en skillnad på att vara ensamstående förälder eller att man ändå är två. Vi får läsa, prata och försöka se till att alla får något.

Privata initiativ, som Julklappshjälpen driven av Sarah Svensson, uppskattar Ylva Nilsson.

– Det är fantastiskt. Julen handlar ju om att tänka på andra och inte bara på sig själv. Det visar på en givmildhet och hjälpsamhet. Det finns en egoism där man tror att man inte har råd att hjälpa andra, men de flesta har det. Det finns alltid något att avvara för de flesta av oss och det är just det som julen handlar om.