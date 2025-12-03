Nu är det klart – hon blir Vimmerbys lucia 2025

Konfirmanderna Lina Höglander, Tuva Kanth, Emma Bengtsson och WIlma Hämäläinen är några av de som kommer att lussa i Vimmerby kyrka. Foto: Stefan Härnström

I år är det konfirmanden Tuva Kanth som blir lucia i Vimmerby. Som avslutning på onsdagens körövning fick hon prova ljuskronan. Foto: Stefan Härnström

Körövningarna inför årets luciafirande är i full gång och i Vimmerby församlingshem träffades deltagarna och ledarna för tredje gången. På onsdagens träff var det även dags att dra årets lucia bland konfirmanderna.

Ska vi inleda med en liten tjuvtitt på urvalet av sångerna då? Jo, programmet kommer att bestå av tretton sånger och det blir både de klassiska som "Lusse lelle" och "Det strålar en stjärna" och lite mer okända stycken. Kören är blandad och består av deltagare från konfirmanderna, kyrkokören, folkhögskolan och gymnasiet. Totalt kommer luciatåget ha runt 20 personer som sjunger i Vimmerby kyrka.

– Vi kommer ha en övning till och så ett sista genrep i kyrkan samma dag, så det känns bra. Så blir uppträdandet klockan 18 luciadagen och insläpp från 17:30. Då övar vi innan och hinner fixa i ordning, berättar församlingsassistenten Linnéa Källström.

Dragning av lucia

Tre av konfirmanderna fanns med när årets lucia drogs mot slutet av träffen och det blev 14-åriga Tuva Kanth som kommer bli ljusdrottning i år. Strax efter dragningen fick den blivande lucian prova hur ljuskronan skulle sitta.

-– Det känns bra! Det ska bli kul, berättar hon och fortsätter med att hon inte sjungit så mycket i kör innan. Tuva går till vardags på Vimarskolan.

Är det första luciatåget för dig?

– Näe, jag var med när jag gick i femman eller sexan tror jag. När jag gick i Storebro skola.