Vimmerbys konfirmander skramlar bössor på stan på lördag

Nu på lördag kommer Vimmerby pastorats konfirmander skramla bössor på stan till förmån för Svenska kyrkans hjälparbete i utlandet – ACT. Foto: Ossian Mathiasson

Vimmerby pastorats 28 konfirmander samlar in pengar till Svenska kyrkans biståndsarbete Act genom att befinna sig på stan på lördag. – Pengarna kommer i sin tur placeras in där de behövs som mest, säger Lill Terol, församlingsassistent på Vimmerby pastorat.

I fjol var första gången som konfirmanderna inom Vimmerby pastorat samlade in pengar till Act Svenska kyrkan, vilket är Svenska kyrkans internationella bistånds- och utvecklingsverksamhet som arbetar långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor och agerar vid katastrofer.

Då samlade konfirmanderna in runt 11 700 kronor i sina bössor på två timmar och den sammanlagda summan uppgick till 21 200 kronor med konsert, brödförsäljning och annat inräknat.

– Det var första gången förra året och nu är vår tanke att det ska bli en tradition, säger Lill Terol, församlingsassistent på Vimmerby pastorat.

Nu på lördag kommer årets 28 konfirmander skramla bössor på olika platser på stan i två timmar och sköta ett chokladhjul vid kyrkan.

– Konfirmanderna samlas här till en frukostmacka och är sedan ute på stan mellan 11 och 13 på lördag. Vi placerar ut dem på olika ställen i centrala Vimmerby, sex eller sju stationer, och räknar därefter ihop vad de har samlat in totalt och per grupp, vilket gör att det blir ett tävlingsmoment.

Det blir en konsert i Vimmerby kyrka på lördagseftermiddagen.

– Under konserten berättar vi vilken grupp som har vunnit och hur mycket pengar man har samlat in totalt.

Lill Terol ser på att Vimmerby pastorat engagerar sig i insamlingen för Act Svenska kyrkan.

– Vi skänker inga saker utan Svenska kyrkan sätter in pengar där det behövs och där folk kan hjälpa sig själva. Det kan vara vart som helst i världen. Det är mycket punktinsatser där det behövs som bäst.

Vad ger det för era ungdomar att göra detta?

– Det är ett sätt att man får kliva ur sig själv och tänka på medmänskligheten. Vi är alla lånade av denna jord. Det är ett bra mindsite om man kan tänka att vi hjälps åt.

Vad har du för uppmaning till Vimmerbyborna?

– Jag tycker att de ska hjälpa oss att slå rekordet på 11 000 kronor. Det tycker jag är Vimmerbybornas uppgift. Om det kan kännas tomt att lägga en peng i en bössa är en annan uppmaning att gå in på Act Svenska Kyrkan och se vad som pågår. Svenska kyrkan gör så mycket som är lite i det fördolda. Det är väldigt spännande att gå in där och se att det pågår enormt mycket projekt.

Vera Lindström, Zuzanna Voigt, Elin Tunek och Filippa Falk är fyra av konfirmanderna som ser fram emot att samla in pengar till Act på lördag.

– Det känns väl bra att man hjälper till, säger Elin Tunek.

– Det är roligt att hjälpa till och göra något mer än att bara vara här inne, säger Zuzanna Zoigt

Vad gör ni under konfirmationstiden?

– Vi pratar ganska mycket om Jesus och varför vi gör detta. Det gör att vi får större förståelse och vi har nu inför lördag fått information om att vi ska samla in pengar på stan till församlingsföreningen, säger Zuzanna Zoigt.

Det samlades in 11 000 kronor i fjol, hur mycket hoppas ni kunna samla in?

– Vi ska samla in mer pengar. Dubbelt så mycket. Vi ska göra det bättre än de andra, säger Elin och Zuzanna.