Nu uttalar sig Frodig: "Jag har ingen geist längre"

MX World Collection har funnits i Vimmerby i över tio år. Men snart är den resan över. Senare i år stänger museet. – Jag har ingen geist längre, säger Magnus Frodig när han nu uttalar sig om beslutet.

Det var i förra veckan som chocknyheten kom. MX World Collection, som funnits sedan januari 2014, ska avvecklas. Magnus Frodig, som efter många års samlande av speciella ting inom motocross och dylikt, ville visa upp sin speciella samling för allmänheten slog då upp portarna till ett nytt motocrossmuseum i Vimmerby.

Det har beskrivits vara ett av Europas största museum för den som gillar motorcyklar, motocross och speedway. Det har till och med benämnts som "en världsunik samling" att beskåda i Vimmerby.

I förra veckan var beskedet att MX World Collection kommer stänga sitt museum och restaurangen den sista maj. Museet och restaurangen stängs redan nu på onsdag och håller sedan stängt resten av månaden på grund av sjukdom.

Förhoppningen är att kunna öppna igen efter påsk. Magnus Frodig uttalar sig nu för första gången om beslutet att stänga sitt museum, som han flera gånger prisats för. Han har bland annat utsetts till årets Vimmerbybo, årets manliga företagare och årets nyföretagare i Vimmerby.

– Jag är ganska färdig känner jag. Jag har ingen geist längre. Personalen kämpar på, men det går knappt ihop och de är på mig om att ordna evenemang, men jag har ingen lust. Jag förstör för dem känner jag, berättar Magnus Frodig.

"Nya tider"

Han tycker att han lagt många år på projektet.

– Och nu har jag ingen geist längre. Jag är färdig med det och har gjort det här nu. Jag höll på med motorcyklar innan museet också och har hållit på med det i 15 år. Det är nya tider nu.

Kommer restaurangen också stänga?

– Det gör den. Vi låser dörren sista maj till allting.

Hur känner du?

– Det är lite vemodigt och tråkigt också. Men samtidigt, det är nya tider helt enkelt.

Mycket reaktioner

Reaktionerna den senaste veckan har varit många.

– Det har varit både positivt och negativt. Nu har jag tagit mitt beslut och så här är det helt enkelt.

Två har varit anställda och kommer att få gå hem.

– Det är som det är. Det är nya tider för dem också och dags att göra något annat. Det har varit en fin resa tillsammans, men nu får de också vidga sig lite kanske.

"Vet man aldrig"

På sina sociala medier har Frodig skrivit att det finns aktörer som vill återskapa hans livsverk på andra platser i världen. Hans förhoppning är också att det ska leva vidare.

– Jag har lite olika vägar att gå, men det gäller att välja den bästa. Man vill också bevara det i Sverige. Det finns lite att ta hänsyn till. Vi får se helt enkelt.

Vad ska du hoppa på nu?

– Det vet man aldrig. Jag kanske tar på mig ladugårdsstövlarna och går på Grägarps gård och räknar träd. Vi får se.