Dackarna inleder samarbete med hockeyklubb: ”Behöver förändring"

Elitklubbarna inleder ett matrelaterat samarbete. På bilden ses IK Oskarshamns Jonas Lennartsson och kocken Henrik Nilsson tillsammans med Dackarnas Magnus Frodig och Therese Bogren. Foto: Pressbild

Dackarna har tecknat avtal med IK Oskarshamn som kommer ansvara för maten i speedwayklubbens VIP-restaurang under säsongen 2026. Foto: Ossian Mathiasson

– IK Oskarshamn kommer vara ansvariga för maten på vår VIP som vi serverar våra partners, säger Dackarnas nye ordförande Magnus Frodig.

Dackarna + IK Oskarshamn = sant. De två elitklubbarna inom varsin sport inleder samarbete med varandra som gäller under kommande speedwaysäsong.

Inför årets speedwaysäsong har Dackarna slutit avtal med IK Oskarshamn gällande samarbete med 2026 års speedwaysäsong. Samarbetet går ut på att IK Oskarshamn kommer vara ansvariga för maten på Dackarnas VIP-avdelning.

– Vi kommer köpa vår mat till ”Vippen” därifrån. IKO kommer laga maten och det passar bra ihop tidsmässigt med våra olika säsonger. Det kommer även fortsättningsvis bli buffé, säger Dackarnas ordförande Magnus Frodig.

Vad är förklaringen till detta samarbete?

– Vi gör det för att vi behöver förändring. Vi har kört på i ganska många år på samma sätt och känner att vi behöver lite nytt, säger Magnus Frodig.

Hur har det fungerat tidigare år?

– Vi har haft egen personal som har lagat maten och det har också betytt att vi har varit tvungna att ha alla råvaror hemma plus att det är svårt att göra beräkningar med tanke på spill. Nu blir det enklare eftersom vi beställer exakta portioner och slipper vår egen lagerhållning av råvaror.

"Blir ekonomiskt gynnsamt"

Magnus Frodig ser positivt på dialogen som klubbarna har haft med varandra.

– Det har varit en jättebra dialog och samarbeten på det här sättet kommer gynna oss som klubbar jättemycket. Ju mer man kan göra tillsammans desto bättre blir det. Kan man dra nytta av varandra så som vi gör här så blir det jättebra. Vi har till exempel samarbete med Kalmar HC där vi byter VIP-platser och delar erfarenheter.

Handlar samarbetet också om en ekonomisk aspekt?

– Ja, absolut. Det blir ekonomiskt gynnsamt för alla parter.

Fler får tillgång till "Vippen"

En annan nyhet som Dackarna lanserar inför årets säsong är möjligheten att köpa styckplatser till bord på ”Vippen”.

– Det har varit efterfrågat. Det finns andra klubbar som har ett liknande upplägg och vi tar också till vara på det nu. Man behöver inte köpa ett helt bord med sex platser. Är man två kompisar som vill åka till Målilla, äta gott, ta en öl och se speedway så kan man gå in på Tickster och köpa separata platser på ”Vippen”. Man prickar själv in de lediga platserna på Tickster man vill ha.

Dackarnas hemmapremiär körs mot Vargarna tisdagen den 12 maj.