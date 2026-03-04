04 mars 2026
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

Vägen i Södra Vi avstängd en tid – så ser VEMAB:s prognos ut

VEMAB har haft ett svårt arbete med läckan på Djursdalavägen.

Vägen i Södra Vi avstängd en tid – så ser VEMAB:s prognos ut

NYHETER 04 mars 2026 10.58

Den 23 februari upptäcktes en vattenläcka på Djursdalavägen i Södra Vi. Ett svårt arbete har pågått för Vimmerby Energi- och Miljö AB, men nu börjar man se ljuset i tunneln.

Annons:

En längre tid har det varit en vattenläcka på Djursdalavägen i Södra Vi. Det rör sig om vägen ut från samhället mot Krön. Vid upptäckten skrev Vimmerby Energi- och Miljö AB att man skyndsamt skulle reparera den. 

"Vi ska börja med att lägga värmemattor och kol på marken för att ta oss igenom tjälen. Vägen blir helt avstängd. Vår förhoppning är att arbetet ska kunna utföras utan avstängt vatten", skrev VEMAB.

Det innebär ingen större omväg för trafikanter och det går via mindre gator i Södra Vi att ta sig ut på Djursdalavägen. Arbetet har fortsatt och är ännu inte riktigt klart.

– Vi har bara tillstånd till och med fredag och sedan öppnar vi upp igen. Vi ska lägga asfalt på torsdag och till dess ska vi vara färdiga. Under onsdagen fyller vi i schakten och till helgen ska alla kunna åka där igen, säger Ola Lindblad, projektledare för VA på VEMAB. 

"Extremt omständligt"

Vattnet har fått stängas av ett antal gånger. Bland annat under tisdagen.

– Vi behövde koppla om och koppla in den nya ledningen. Någon gång i förra veckan fick vi också stänga av. 

Det beror på att själva arbetet varit omständligt.

– Det har varit tre läckor och extremt omständligt. Det är mycket kablar i vägen och det har varit jättekämpigt. Det är väldigt blött i området och vi bedömer det som ett av de värre schakter vi gett oss på. Vi har haft fjärrvärmeledningar, dagvattenledningar, högspänning, lågspänning, gatuljus, sju olika fiberdragningar över oss för att komma ned till de två och en halv meter till vattenledningen. Tack vare skickliga maskinister och duktiga killar på plats har allt flutit på oerhört smidigt. 

Annons:

"Mycket trafik"

Ola Lindblad ser fram emot att man blir färdiga med arbetet.

– Det ska bli skönt att få det klart i veckan och så hoppas vi inte på några fler läckor i området. Det blir ju mer trafik än vanligt för de som bor på gatorna i närheten. Det märks att det är mycket trafik på den här vägen, men snart ska allt flyta på som vanligt.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Taggar i artikel

Annons:

Relaterade inlägg

Vattenläckan i Vimmerby har lagats
Vattenläckan i Södra Vi har lagats
Läckan lagad – uppmaningen från VEMAB: "Spola länge"
Vattenläcka i kransort – vattnet stängs av
Flera år senare – kommunen återinrättar tjänst tillsammans med bolag

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt