05 mars 2026
VÅRTECKNET – SMHI varnar för gräsbränder

Varning för gräsbränder börjar bli ett vårtecken. Foto: Arkivbild

NYHETER 05 mars 2026 10.39

Det har börjat bli ett vårtecken. Nu varnar SMHI för risken för gräsbränder i stora delar av Kalmar län. 

Varningen, eller meddelandet som SMHI kallar det, gäller risk för gräsbrand och innefattar norra och östra Götaland under torsdagen. 

Tiden är satt til 10-18 under torsdagen. 

"Under torsdagen är gräsbrandsrisken stor på eftermiddagen. Gräsbrand kan lätt uppstå och spridas i torrt fjolårsgräs på grund av till exempel eldning eller gnistor från maskiner. Var för mycket försiktig vid eldning eller arbete med stora maskiner utomhus", skriver SMHI.

Meddelandet gäller för hela Kalmar län och inkluderar alltså kommunerna Vimmerby, Hultsfred, Västervik och Kalmar bland annat.

