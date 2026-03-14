Avstängningarna berördes aldrig i externa granskningen

De avstängdas agerande berördes inte av den externa granskningen som kommunen beställde efter att besluten fattades.

Fem medarbetare stängdes av från Borghaga i höstas. Kommunen tillsatte en extern utredning – men medarbetarnas agerande var aldrig del av granskningen.

I en ny intervju med Dagens Vimmerby riktar tre av de avstängda medarbetarna återigen stark kritik mot kommunens agerande i ärendet. Flera månader efter att besluten om avstängningarna fattades upplever medarbetarna fortfarande att de inte fått en tydlig förklaring till varför de stängdes av. De är också extremt kritiska till hur kommunen hanterat processen och kommunikationen.

– När jag har suttit och läst den externa utredningen som gjordes var jag tvungen att titta en gång till, men det stod ingenting om oss. Man vill ju att det ska stå någonting, att det ska vara en utredning om oss som de stängde av. Men det var ingenting alls. Jag känner bara: varför har vi blivit drabbade av detta? Så jäkla orättvist behandlade som vi blivit? Varför? Det är inte klokt. Arbetsgivare har inte rätt att förstöra människoliv, berättade Marie Larsson i den här artikeln.

Agerandet var inte del av utredningen

Om vi backar bandet till slutet av oktober 2025 var den officiella förklaringen till avstängningarna indikationer på att medarbetare brustit i bemötande och arbetssätt.

– Anledningen till det kan vi inte säga något om. Det handlar både om hänsyn till våra brukare och att ta vårt arbetsgivaransvar. Nu gör vi en ordentlig utredning för att titta djupare på detta. Det kan ju finnas orsaker till att man vill utreda vidare just för att se om detta är avvikande och om vi har följt våra rutiner och riktlinjer. Att arbeta med avvikelser rent generellt handlar om förbättringar och ökad kvalitet, sa verksamhetschefen för äldreomsorgen, Veronica Holmstedt i en intervju med DV.

Kommunen gick sedan vidare med en extern utredning av situationen på Borghaga som genomfördes av konsultfirman Human & Heart. Många saker framkom i utredningen – men de avstängda medarbetarnas agerande var aldrig föremål för den granskningen.

Istället var fokus den generella arbetsmiljön. Konsultfirman intervjuade 32 personer med olika tjänster och gjorde en kartläggning av arbetsmiljön. Utifrån den drog man sedan slutsatser och kommunicerade en rad rekommendationer till kommunen.

”Aktuellt uppdrag initierades till följd av att arbetsgivaren fått signaler om att det uppstått risker i arbetsmiljön, för brukarperspektivet samt för att kunna utreda missförhållanden och säkerställa en god omvårdnad/omsorg bland utifrån att medarbetare signalerat om upplevelser av konflikter och utsatthet på arbetsplatsen. Samt att arbetsgivaren fått signaler om kvalitetsbrister i verksamheten”, står det att läsa i uppdraget för konsulterna.

Avstängningarna skapade rädsla och misstro

Den 26 sidor långa rapporten berör många delar av situationen på Borghaga – men inte en rad om själva besluten om avstängningarna eller de avstängdas agerande. Det som framkommer kring de avstängda är hur vissa medarbetare reagerat på besluten.

”En särskilt viktig fråga rör de avstängningar som genomförts. Dessa har, enligt flera medarbetares beskrivningar, lämnat påtagliga spår i arbetsmiljön. Frånvaron av tydlig återkoppling och oklara motiv bakom besluten har skapat oro, rädsla och misstro. Personalens upplevelse av bristande transparens gör att många känner sig osäkra på vilka bedömningar som faktiskt ligger till grund för ledningens agerande. Detta påverkar förtroendet för ledningen av verksamheten och riskerar att försämra klimatet i arbetsgruppen ytterligare”, står det bland annat.

I ett annat stycke skriver konsulterna att några medarbetare har sett avstängningarna som ”en starkt negativ företeelse medan några kommenterar detsamma i positiva ordalag”.

”Varit särskilt utsatta”

Tydligt är att besluten om avstängningarna skapade stor stress i arbetsgruppen.

”Beträffande ledning anser flera medarbetare att avstängningar hanterats bristfälligt samt att ingen tydlig information getts om vad avstängningarna grundar sig i. Den aktuella processen kring avstängning av några medarbetare präglar ganska mycket av deltagarnas resonemang om arbetsmiljön. Processens orsaker upplevs som oklara eller ogrundade vilket leder till rädslor och oro för att själv råka ut på samma vis. Flera uppfattar också att vissa medarbetare varit särskilt utsatta, ofta personer med

lång erfarenhet eller personer som vågat uttrycka kritik. Detta har skapat en känsla av otrygghet och oro i arbetsgruppen. Flera uttrycker att dialogen med ledningen tidigare varit bättre men att den numera nästan helt saknas”, står det i rapporten.

I rapporten diskuteras alltså reaktioner på besluten om avstängningarna – inte själva besluten i sig. Medarbetarnas agerande avhandlas inte med en enda mening.

Identifierade flera brister

Det utredarna kommer fram till är att det finns otydlighet från chefshåll, kommunikationsbrister mellan natt- och dagpersonal och risk för omvårdnadsbrister i verksamheten.

”Av det insamlade materialet kan vissa slutsatser dras om rutiner, kunskaper och attityder. Av dessa vill konsulterna lyfta fram det allvarliga i att kunskaper om viktiga regler och rutiner, inklusive lagstadgade sådana, ter sig vunna ur improvisation, att prova sig fram eller att använda sunt förnuft snarare än via strukturerad utbildning eller instruktion. Vidare står det klart att avvikelserapporteringen brister samt att yrkesmässiga kunskaper och förutsättningar såsom vetskap om hur en viss brukare ska

bemötas eller hur genomförandeplaner ska föras, uppdateras och följas uppges ha olika källor och ursprung. Konsulternas uppfattning är att alla oklarheter, kommunikationsbrister och avstånd (att men inte träffas beroende på geografiska avstånd eller scheman) i närvarande ledarskap utgör risker i en miljö präglad av lågt förtroende”

Saknats instruktion för larmen

En uppgift som cirkulerat kring avstängningarna är att medarbetarna anklagades för att flytta på larmen. Själva gav de denna syn på frågan i en intervju med DV i januari.

– Det enda vi fått till oss är att vi flyttat på rörelselarmen, att vi placerat dem under sängarna istället för i mitten på golvet. Vad är det ni sitter och säger, kände jag? Vet ni överhuvudtaget hur larmen fungerar? Vad har ni för kunskap om larmen? Vi har aldrig fått några instruktioner eller sett några manualer. Och de ringde till mig på min fritid och sa att jag var avstängd istället för att kalla in oss. Jag svarade att ni får stänga av all personal i hela kommunen i så fall.

I rapporten framgår det att rutiner saknas i flera viktiga fall, däribland hanteringen av larmen.

”Dock berättar några att någon strukturerad instruktion eller utbildning för hur rörelselarm ska användas inte har givits dem. Dessa intervjupersoner, som avseende nattpersonalen utgör den absoluta majoriteten, förklarar att de lärt sig själva och varandra hur de bäst ska använda larmen för att få den funktion som eftersträvas utan att larmen ”går” i onödan”, står det i rapporten och konsulterna ser behov av ”utbildning och/eller tydliga instruktioner” framöver.

Vi har frågat kommunen om det finns separata utredningar kring avstängningarna, men fått följande besked:

Vi gör bedömningen att de handlingar du efterfrågat inte utgör offentliga handlingar.

Fotnot: Vi har sökt en intervju med kommunens verksamhetschef för äldreomsorgen, Veronica Holmstedt, via mejl och telefon, och fått följande besked:

"Vi värnar högt om våra medarbetares personliga integritet och trygghet. Som princip gör vi därför inga uttalanden eller kommentarer kring enskilda personalärenden, oavsett om det gäller avstängningar."