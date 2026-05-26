Nya råd om energidryck – så lite ska unga dricka

Konsumtionen av energidrycker har exploderat under det senaste decenniet. Nu sätter Livsmedelsverket ned foten. Unga bör dricka max en halv burk om dagen.

Den nya rekommendationen riktar sig mot personer under 16 år och gränsen sätta vid 70 milligram koffein om dagen. Barn under sex år ska undvika koffein helt.

Rådet motiveras med att barn är känsligare för koffein än vuxna och har ett större behov av ostörd sömn.

– Vi ser att många unga idag får i sig koffeinmängder som kan påverka hälsan negativt. Genom tydligare råd om koffeinkonsumtion vill vi öka ungas kunskap och medvetenhet. Råden kan samtidigt fungera som ett stöd för föräldrar, skolpersonal och andra vuxna i arbetet med att skydda ungas hälsa, säger Sabina Litens Karlsson, toxikolog på Livsmedelsverket, i ett pressmeddelande.

Max två colaburkar

Höga intag av koffein riskerar att påverka unga på flera sätt: sömnstörningar och insomningsbesvär, hjärtklappning, skakningar,yrsel, oro och illamående.

70 milligram koffein motsvarar mellan 125 och 220 milliliter energidryck, en liten kopp bryggkaffe eller två små burkar (33 centiliter) cola.

– Det är väldigt lätt att komma upp i 70 milligram koffein, särskilt när det gäller energidrycker. Beroende på koffeinhalt kan det räcka med en tredjedels burk.

Startar projekt

Livsmedelsverket beskriver ungas konsumtion av energidryck som ”kraftigt ökad”. Myndigheten har därför inlett ett projekt i syfte att vända trenden.

– Det är en utmaning att påverka ungas vanor kring exempelvis energidrycker. Projektet ska ge bättre kunskap som kan användas i framtida beslut och insatser. Samtidigt får unga större möjlighet att påverka frågor som direkt rör deras hälsa och vardag, säger Sabina Litens Karlsson.