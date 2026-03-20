Missförstånd låg bakom siffrorna: "Nu är jag jättenöjd"

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Lars Sandberg (C) uttryckte besvikelse över söktrycket till LIU-satsningen på gymnasiet. Felaktiga siffror hade angetts, enligt Vimmerby Hockey.

I den här texten uttryckte Lars Sandberg oro och besvikelse över LIU-situationen på Vimmerby gymnasium. Vimmerby Hockey svarade med att de redovisade siffrorna var helt felaktiga.

– De siffror som publicerats och det som sagts stämmer inte vad gäller intresset och vår plan för LIU. Vi ser ett stabilt intresse för vår LIU-satsning och det utvecklas enligt plan och den planen handlar om kvalitet till varje elev och spelare. Vi har ungefär lika många sökande som förra året och är nöjda med underlaget. Vi har valt att ta in fyra spelare utifrån till Vimmerby hittills. Nu pågår en omsökningsperiod och vi inväntar svar, säger Adam Koponen, ansvarig för hockeyns LIU-verksamhet.

Lars Sandberg ändrar sig nu lite.

– Det är jättebra om det är fler sökande och om man tror på runt tio stycken. Det är jag jättenöjd med. Jag visste inte att det var 30 sökanden till Vimmerby Hockey, jag vet bara hur många som sökt gymnasiet. Jag vet ju inte vilka de har kontakt med, men är det så här så är jag jättenöjd, säger han.

Är det ett missförstånd?

– Absolut, det är ett missförstånd.

Bör ni ha en tydligare kommunikation framöver?

– Ja, kanske. Det är möjligt. Vi ska ha ett möte lite längre fram och utvärdera det som har varit och hur vi ska göra framåt. Det gör vi med fotbollen också.

Gör den här informationen dig lugnare?

– Det är klart. Är det fler som söker så lugnar det ned mig. Självklart. Det känns jättebra och det är det som är tanken. Vi har haft skenade IKE-kostnader i många år och vi har en förhoppning om att kunna vända det och vi fick också en vändning. Då är förhoppningen att det ska fortsätta.

HÄR kan du läsa hela artikeln med VH:s Adam Koponen.