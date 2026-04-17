KLART: Han blir ny junior- och LIU-ansvarig för VH

Vimmerby Hockey satsar. Nu tar man ett nytt steg för att utveckla föreningen och har rekryterat en junior- och LIU-ansvarig.

Det rör sig om 29-årige Michael Lee som tillsvidareanställs för att utveckla föreningen. I rollen som junior- och LIU-ansvarig ingår även uppdraget som huvudtränare för juniorverksamhet och spelarutvecklare i A-laget.

Michael Lee kommer närmast från Väsby IK där han haft uppdrag som huvudtränare på U20-nivå och som spelarutvecklare samt assisterande tränare i A-laget.

Han har sju års erfarenhet av juniorhockey och särskild kompetens i övergången mellan junior- och seniorhockey, enligt Vimmerby Hockey.

"Ett område som är centralt i vår fortsatta utveckling. Rekryteringen är en del av vår långsiktiga satsning på att stärka juniorverksamheten, utveckla hockeygymnasiet och skapa en tydligare utvecklingskedja mot A-laget", skriver VH i ett inlägg på sociala medier.

"Prioriterad fråga"

– Detta har varit en prioriterad fråga för att utveckla hela föreningens kvalitet på ett hållbart sätt och med ett långsiktigt perspektiv, säger ordförande Mia Thelin.

Så här säger Michael Lee själv om den nya rollen och det nya uppdraget.

– Det finns en tydlig ambition att utveckla hela klubben och jag motiveras av att få vara med och bygga en stark och långsiktig utvecklingsmiljö i både juniorverksamheten och i A-laget. Det känns inspirerande och jag ser fram emot att flytta till Vimmerby och bli en del av både föreningen och orten, säger han.