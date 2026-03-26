TUNABOR KRITISKA TILL TVÅNG OM KOMMUNALT VATTEN

Ett gäng fastighetsägare i Tuna är kritiska till att de kommer tvingas vara med på införandet av kommunalt vatten med tanke på att de har fungerande system i dag. I dag höll invånarna i Tuna ett möte för att prata om situationen. Foto: Privat

Fastighetsägare norr om Smalspåret i Tuna upplever att Vimmerby kommun tvingar dem till att vara med på införandet av kommunalt vatten och avlopp. – Vi är många som är involverade i detta och är kritiska, säger Jörgen Ekström.

Tunaborna upplever att det finns stora skillnader i invånarnas förutsättningar för införandet av kommunalt vatten och avlopp. Vissa ser det som positivt att kommunen tar ansvar för VA i Tuna samhälle, vilket har efterlysts sedan flera år tillbaka av de ortsbor vars vatten har varit av dålig kvalité. Vissa har, då kommunen för ett antal år sedan sa nej till att bygga ut kommunalt vatten och avlopp i Tuna samhälle, fått ordna saken själva. De boende som tvingades till det känner sig inte intresserade av att nu, när kommunen kommit ikapp, tvingas betala för att koppla in vatten till fastigheten.

– För ett antal år sedan fick vi frågan från Vimmerby kommun om vi var intresserade av att ha kommunalt vatten. Jag tror att merparten av de som blev tillfrågade svarade nej. På vår väg upp som heter Södergårdsvägen är vi fem fastigheter på en brunn. Det är en borrad borr som har fungerat sedan 70-talet utan några som helst problem. Nu säger kommunen att de, enligt ett EU-direktiv, är tvungna att se till att det finns möjlighet att få kommunalt vatten, vilket vi motsätter oss. Vi tycker att kostnaden är alldeles för hög för det. De säger att det kostar 100 000 kronor per fastighet och sedan kommer det till grävning på din egen tomt som du får bekosta själva. Det kan i värsta fall gå upp till 150 000 kronor, säger Jörgen Ekström.

"Vad är det frågan om?"

Jörgen Ekström tycker att det finns oklarheter kring de ekonomiska förutsättningarna, både vad gäller kostnaden för inkoppling och eventuell kompensation för det vatten som redan finns på vissa av fastigheterna, men också vad gäller de boendes finansiering av inkopplingen.

Han tänker även på hur invånarna i Tuna ska lösa den ekonomiska situationen.

– Vi har unga personer som har köpt hus här och de får inte låna hur mycket pengar som helst på banken. Det finns också barnfamiljer som har gjort totalrenoveringar av sina hus och de kanske inte får låna mer pengar för att de har nått taket. Ska de då ta ett blankolån och betala sju-åtta procentig ränta så kan man lätt tänka sig hur det blir. Det är det kommunen säger att vi ska göra. Om de inte kan det då? Ska de då flytta ifrån sina hus och vill kommunen ha in alla till Vimmerby. Vad är det frågan om?, säger Peder Fungmark.

Caroline Fungmark tycker inte att det är bra att tvinga Tunaborna att ansluta sig till kommunens vatten- och avloppsnät.

– Det jag vill påskina är att det aldrig har varit någon bra lösning att tvinga någon till något, säger Caroline Fungmark.

– Det är tvånget vi opponerar oss emot. Vi vill gärna att det ska bli tillgång till kommunalt vatten. Det finns flera fastigheter här som har dåligt md vatten och som har gamla grävda brunnar som inte funkar. De måste givetvis få möjligheten att gå med på den kommunala vattenledningen. Att de ska tvinga oss som har fungerande system och att kostnaden är så pass hög är vad vi retar upp oss på, säger Jörgen Ekström.

"Inget roligt överhuvudtaget"

Caroline Fungmark berättar att det har hållits tidigare möten som har gällt för de som bor norr om Smalspåret i Tuna.

– Det är många som har dåligt vatten och som inte har kommunalt vatten på andra sidan där skolan ligger. På det stora hela är det 30 hushåll som kommunen måste veta att det ska finnas vatten till. Kommer vattnet räcka till 30 hushåll till? Jag har svårt att tro det. Jag är lite pessimist till satsningen. Vi är tvingade till detta och kommunen säger att det finns ingen valmöjlighet. Det rör inte bara de unga och barnfamiljerna utan det är också många pensionärer som bor här. Det finns inget roligt överhuvudtaget i det här.

Fastighetsägarna i Tuna hade ett internt möte på söndagen.

– Vi vill göra folk uppmärksamma på hur det går till och vad kommunen vill göra. Vi känner att vi blir tvingade till att gå med på kommunalt vatten. Vi är givetvis inte emot kommunalt vatten men det är just tvånget som är irriterande, säger Jörgen Ekström.

– Många av oss som har brunnar var tvungna att göra det för att kommunen inte kunde tillhandahålla kommunalt vatten för tio år sedan, säger Caroline Fungmark.

"De skyller på varandra"

Jörgen Ekström tror att det blir svårt att få till en förändring.

– Vi kommer nog inte undan detta då kommunen tycker att de har lagen på sin sida. De räknar med att vara igång och gräva i maj-juni och sedan skickar de en faktura i höst på minst 100 000 kronor till varje fastighetsägare som råkar ut för detta. Samhällsbyggnadskontoret säger att det är VEMAB som sätter priserna och VEMAB säger att kommunstyrelsen bestämmer priserna. De skyller på varandra, säger Jörgen Ekström.

– Det är tragiskt. Det är inte så konstigt att det rör upp massa känslor, säger Caroline Fungmark och avslutar:

– Det är bra att de drar fram kommunalt vatten till alla här i Tuna, men låt de som vill koppla på sig, koppla på sig och när behovet uppstår kan resterande koppla på sig.