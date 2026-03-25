STORT ANRIKT FÖRETAG I TRAKTEN LÄGGS NER

Simpson Strong-Tie i Gunnebo, kanske mer känt under namnet Gunnebo Fastening, kommer att lägga ner sin verksamhet på orten innan året är slut. Det har flera källor berättat för vår tidning. Vid 16-tiden bekräftades detta i ett pressmeddelande.

Det som tidigare var Gunnebo Fastening och Gunnebo Industrier har en har funnits i över 260 år i Västerviks kommun. År 2017 förvärvades de av Simpson Strong-Tie.

I ett dokument som vår tidning har tagit del av skriver Simpson Strong-Tie till de anställda i Gunnebo att verksamheten förväntas fortsätta under större delen av 2026 för att uppfylla alla befintliga kundåtaganden. Men sedan kommer man alltså inte längre att finnas kvar.

”Anläggningen i Gunnebo kommer att stängas eftersom vi har beslutat att lämna segmentet för spikprodukter, och fabriken i Gunnebo är huvudsakligen inriktad på spikproduktion”, skriver de bland annat.

Fortsätter med andra produkter

Enligt uppgifterna vår tidning tagit del av är det just segmentet för spikprodukter som man kommer att sluta med, och därför avvecklar de tillverkningen och lagerverksamheten i Sverige. Simpson Strong-Tie kommer att fortsätta med skruv, infästningar och byggbeslag, och ska enligt uppgifterna ha kvar sitt säljteam i Sverige. Skruvarna kommer fortsatt att säljas under varumärket Gunnebo Fastening.

”Segmentet för spikprodukter har under flera år drabbats av ekonomiska förluster och en betydande nedgång i efterfrågan, driven av en strukturell marknadsförskjutning mot skruv. Efter att ha utvärderat olika alternativ har företaget kommit fram till att ett utträde ur segmentet är den enda hållbara långsiktiga vägen i hela Europa.”

Vid 16-tiden gick bolaget ut med ett pressmeddelande som bekräftade våra uppgifter.

Vår tidning söker Owe Wedebrand, interim vd, för en kommentar.