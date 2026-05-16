Teatervandringarna tillbaka – helt ny tappning i år: "Rent frispel"

Förra sommaren tvingades Komedianterna i Vimmerby ställa in teatervandringarna. I år gör man comeback och då med något helt nytt. – Det här är ingen Vimmerbyhistoria i grunden. Det är ett rent frispel, säger föreningens pressansvarige Anders Enqvist.

Det var ett tungt besked som Komedianterna i Vimmerby kom med i slutet av juni förra året. Då meddelade teaterföreningen att man tvingats ställa in sommarens stadsvandringar i Vimmerby.

– Det var en oerhört tråkig historia med allt möjligt som låg bakom. Mycket sjukdomar var det och tyvärr blev det inställt, säger Anders Enqvist.

2024 var senaste sommaren det begav sig med teatervandringar i Vimmerby, men i sommar är det dags igen.

– Vi gör ett nytt försök och det är verkligen något speciellt med stadsvandringarna. Vi har både gamla och nya förmågor och det känns som vi fått ihop något bra och ett bra gäng. Jag tror vi kommer kunna underhålla ganska bra.

Valvandring i Vimseby

Vanligtvis innehåller stadsvandringarna någon Vimmerbyhistoria som grund.

– Det är upp till besökarna att bestämma om det är Vimmerby eller någon annan håla som påminner om Vimmerby, skrattar Anders.

Titeln på årets teater är nämligen "Vandel i Vimseby".

– Vi ska göra en valvandring i den lilla staden Vimseby. Inför varje val sker en valvandring inför den kommande mandatperioden. Så man kommer få träffa ett antal Vimsebypolitiker och vimsiga är bara förnamnet. Det är en samling av fullkomligt extrema politiker som man får äran att träffa. De drar sig inte för någonting när det kommer till att samla in röster. De agerar ganska fritt kan man säga och man bör nog inte röra sig ensam när de här politikerna dyker upp. Man bör vara i grupp.

Vad innebär det?

– Underförstått att man inte säkert kommer levande från mötet med de här politikerna. Vi gjorde en mordhistoria för två år sedan, där publiken till viss del fick vara med och lista ut vem mördaren är. Jag vill inte avslöja för mycket, men alla politiker kommer kanske inte med till Komedianten och alla politiker har väl inte rent mjöl i påsen.

Hon är hjärnan bakom

Årets inriktning hänger förstås ihop med att det är valår. Jenny Knutsson, som är en ny förmåga i föreningen, har skrivit basmanuset.

– Det här är en helt ny historia som hon är hjärnan bakom. Det är hennes story från början och sedan gör vi utvikningar i vanlig ordning, men hon står för manuset. Det är ingen Vimmerbyhistoria i grunden, utan ett rent frispel.

Totalt i ensemblen är man tolv skådespelare.

– Det är både sådana man känner igen sedan tidigare och en del nya. Det är en salig röra och vi får se vad omdömet blir. Det kanske inte är lönt med fler stadsvandringar efter de här två veckorna, skrattar Anders Enqvist.

Kanske kommer vi lokala journalister inte heller undan helt.

– Det är en journalist som leder publikgruppen, men där har man inte hämtat några influenser från Vimmerbys journalister säger hon själv i alla fall.

"Törstar efter fler medlemmar"

Premiären blir den första tisdagen i juni och sedan gör man tolv föreställningar fram till den andra söndagen i juni.

– Vi har ett uppehåll på fredagen när det är skolavslutningar, men annars kör vi samtliga dagar.

Har ni redan märkt av något intresse?

– Vi kommer de närmaste dagarna börja släppa lite smågrejer på Facebook och påbörja affischeringen. Vi kommer göra så mycket vi orkar och hinner med, men vi har ett par veckor på oss.

Komedianterna har annars haft en tuff tid bakom sig.

– Vi slåss med det här, som många säger efter coronan, att folk skaffat sig andra sysslor. Vi törstar efter fler medlemmar och skulle vilja ha fler som hängde på låset och ville vara med och skapa kultur.

Biljetter går att köpa till föreställningarna redan nu.