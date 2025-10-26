Vimmerbybons upphittade örn får eget tv-program – visar frisläppet

Mikael Anjou från Vimmerby räddade en skadad havsörn. I vinter visas rehabiliteringen och när den släpps fri på tv. Foto: Privat

Örnen som Mikael Anjou räddade utanför Vimmerby blir del av en tv-serie på SVT, där man bland annat får se den släppas fri. – Det man kan säga generellt är att de patienter som inkommer till oss, ofta kommer in för sent, säger Andreas Forsman, volontär och kommunikatör på Stockholms Vildfågel Rehab.

Vimmerbybon Mikael Anjou blev inte så lite förvånad när han hittade en skadad havsörn under en tur i skogen, där det egentliga syftet var att leta efter svamp. Här kan du läsa mer om det.

– Jag trodde först det var en tjäder, men när jag gick fram såg jag att det var en örn, berättade Mikael om sin högst ovanliga och spännande upptäckt. Den kunde bara flyga kortare sträckor, så han såg ingen annan lösning än att ta med den hem.

– Min fru fick köra bilen hem, medan jag satt med en örn i knät. Det var också en upplevelse.

Kommer synas i tv

Tack vare Mikael Anjous insats togs havsörnen väl omhand hos frivilliga organisationen Stockholms Vildfågel Rehab, som kan berätta att örnen kommer vara med i tv längre fram i vinter. Den kommer nämligen medverka i SVT-serien "Våra vilda grannar", i ett av tre avsnitt.

”Programserien börjar sändas på SVT Play med start 4 december och den sänds även på SVT1”, upplyser Hamon Hosseini på SVT:s Marknadsdesk, i ett mailsvar till vår tidning. Än så länge kan han dock inte säga i vilket av de tre avsnitten just örnen från Vimmerby medverkar.

Skildrar organisationens arbete

Programmen har olika teman.

– Tv har med örnen och mycket annat för att skildra vår verksamhet. I programmet kommer också frisläppet visas, säger Andreas Forsman, som dock inte var med om just det ögonblicket. Utan det skedde under överinseende av ordförande Victor Persson och själva tv-teamet.

Hur avgörande var det för örnens överlevnad, att Mikael Anjou kom in med den?

– Det man kan säga generellt är att de patienter som inkommer till oss, ofta kommer in för sent. När de är utmärglade och har en mätbar blyhalt i blodet och är påverkade, då behöver de hjälp fort. Så det är viktigt att de får vård så fort som möjligt.

”Den har goda förutsättningar”

Hos Sveriges Vildfågel Rehab fick den vård och rehabilitering. Efter en tid kunde havsörnen släppas fri.

– Målet med vår verksamhet är inte att patienten ska överleva själva rehabilitering, utan överleva sedan den rehabiliterats och frisläpps i naturen. Den har goda förutsättningar att klara sig.

Alla fåglar ringmärks för att Stockholms Vildfågel Rehab ska kunna ha möjlighet att göra uppföljningar, om den observeras.

– Det är väldigt positivt att den inte påträffats. Det är fåglar som kan flyga hundratals kilometrar, så den kan vara långt här ifrån, säger Andreas Forsman.

Kan den ha sökt sig tillbaka till trakterna av Vimmerby?

– Det vet man inte, det kan man inte spekulera kring. Just den här havsörnen var inte könsmogen, det blir den först i fyra till sex års ålder, så den kommer inte söka sig till en partner än så länge.