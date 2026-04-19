Kraftig ökning av TBE förra året – så ser det ut här

Delar av Öland har drabbats av en fästinginvasion och antalet fall av TBE ökar i Sverige. Men i länet ser siffrorna för TBE lovande ut.

Antalet fall av TBE låg på samma nivå som 2024, åtta stycken. I Sverige noterades en ökning med 119 fall och antalet landade på 503 som är det tredje största antalet hittills. Värst drabbat i förhållande till befolkningsantalet är Uppsala län och Värmland.

– Förra årets visar ett hack i kurvan, inte en vändning. På femton år har fallen nästan trefaldigats och ingenting tyder på att den utvecklingen är bruten. Vaccination är det enskilt viktigaste skyddet. Det är också bra att bära heltäckande kläder när man rör sig i skog och mark, säger Zara Lindberg, personförsäkringsexpert på Dina Försäkringar som sammanställt siffrorna.

Riskperioden är såklart sommaren där augusti sticker ut.

– Sensommaren är fortfarande högsäsong, men vi ser att riskperioden håller på att förändras. Fall rapporteras nu tidigare på året och långt senare på hösten än vad som var vanligt för ett decennium sedan. Det är ytterligare ett skäl till att vaccinera sig, säger Zara Lindberg.