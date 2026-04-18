Gullringen fullpoängare efter två matcher: "Blev onödigt spännande"

Gullringens GoIF har fått precis den start som de önskar sig på säsongen. Andra raka segern kom borta mot nykomlingen IF Eksjö på lördagen. – Jag måste säga att det blev onödigt spännande, säger Karlo Goranci.

Publiken på Ränneborgs idrottsplats i Eksjö fick uppleva en målrik öppning på matchen. Gullringen tog ledningen via ett självmål efter sex minuter och Eksjö kvitterade till 1–1 två minuter senare. Gullringen tog tillbaka ledningen och utökade den till 3–1 innan 25 minuters spel. Rasmus Bexell gjorde 2–1 i minut 16 och Rasmus Thomasson 3–1 i 25:e minuten.

– Vi öppnar matchen jättebra och 1–0 kommer till efter ett fint anfall som noteras som ett självmål. ”Hamodi” (Mohammad Qasem) kommer runt på kanten och slår in den i straffområdet och en av deras backar springer in. Vid kvitteringen blir det en misskommunikation mellan mittback och målvakt. Efter det spelar vi bra och har fina kombinationer, men det är inte på finaste anfallen vi gör mål. ”Ralle” gör ett fint mål efter fint förarbete av Haris (Dreco). Vid 3–1 är det en längre boll där Rasmus springer igeno, och gör ett fint mål. Vi har lägen för 4–1 på både fasta situationer och i spelet, men vi får inte in den, säger Karlo Goranci.

Maximala sex poäng efter två matcher

Halvvägs in i andra halvlek reducerade Eksjö till 3–2 efter ett tjusigt anfall.

– Efter en stund i andra halvlek är känslan att vi blir bekväma och börjar förlora dueller samtidigt som de jagar och desperata och får energi av sitt mål. En tvåmålsledning är aldrig säkert. De har inte jättemycket efter målet utan det är ett nästanläge. Det är vi som har lägen för 4–2 och jag tycker att det blev onödigt spännande. Vi borde ha avgjort långt tidigare, men vi reder ut det och vinner matchen.

Gullringen står på maximala sex poäng och ser fram emot fredagens derbymatch hemma mot Vimmerby IF.

– Vista och Eksjö är två lag vi ska slå och nu går vi in i derbyveckan med gott självförtroende.

Jesper Wärnehall gjorde sin bästa match för året och erhöll beröm tillsammans med Petter Gustafsson, Mohammad Qasem och Rasmus Thomasson.