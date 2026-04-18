Andrea såg ett hål i marknaden – satsar på ny typ av stadsvandring

När Andrea Dähre började hålla i guidade turer på tyska på Filmbyn i Mariannelund förstod hon vilken stor efterfrågan det finns på tysktalande guider i området. Snart drar hon igång guidade stadsvandringar på tyska och engelska i Vimmerby. Foto: Privat

Till sommaren arrangeras flera olika stadsvandringar i Vimmerby. Helt nytt för i år är att det förutom ett par olika guidade vandringar på svenska även kommer att finnas en stadsvandring på tyska och engelska. Bakom satsningen står Andrea Dähre i samarbete med Turistbyrån.

När Andrea Dähre förra sommaren arbetade på turistmagneten Filmbyn i Mariannelund insåg hon hur många tysktalande turister som varje år besöker våra trakter. Andrea själv kom till Vimmerby från staden Halle i Tyskland för fem år sedan och har tyska som modersmål. På Filmbyn började hon organisera guidade turer på tyska.

– Jag blev överraskad över att så många tyskar bokade turerna på Filmbyn. Många frågade mig också om jag visste om någon guidad stadsvandring på tyska i Vimmerby, förklarar hon.

Där föddes idén, och under året har Andrea förkovrat sig i historia och roliga anekdoter från Vimmerby och satt ihop en mångsidig och personlig stadsvandring för alla åldrar. I slutet av april arrangerar hon Vimmerbys första stadsvandring på tyska, och hoppas sedan kunna hålla flera turer per vecka under högsäsongen.

– Min magkänsla säger att det kommer att bli mycket bra. Det finns så många tyskar här på somrarna. Näs har guidade turer på tyska, men mer än så finns inte, förklarar hon.

Vill dela med sig av "sitt" Vimmerby

Andreas vandringar kommer att utgå från torget och besöka både Vimmerby kyrka, Båtmansgatan, Storgatan, kyrkogården, kulturskolan och stadsmuseet Näktergalen. Vandringen har fått namnet "Stadsvandring i Vimmerby med utvandraren Andrea" och Andreas förhoppning är att få dela med sig av "sitt" Vimmerby till tyskarna.

– Jag kommer väva in svensk historia, en del om Astrid, och så lite mer personligt om mig själv – hur jag hamnat här och varför jag älskar den svenska mentaliteten. Många tyskar verkar älska tanken på att få träffa och prata med en utvandrare som flyttat från Tyskland till Sverige.

Andrea förklarar att svenskar inte förstår hur mycket det betyder för många tyska turister att möte personal som pratar tyska i Sverige.

– De som växte upp i Östtyskland fick aldrig lära sig engelska. Många tyskar klarar sig hjälpligt på engelska, men blir så glada och mer avslappnade när de möter någon som kan tyska.

Annons:

Känner inte att hon konkurrerar

Eftersom det inte finns någon annan stadsvandring på tyska i dagsläget känner inte Andrea att hon konkurrerar med de andra vandringarna som anordnas. Däremot tror hon att vandringarna kan bli ett lyft för andra verksamheter i Vimmerby. Hon planerar att under vandringarna dela ut ett litet blad med tips. Till exempel om var i Vimmerby man kan dricka en riktigt god cappucino, och andra saker som hon tror att särskilt tyskar letar efter och skulle uppskatta i Vimmerby.

– Jag känner mig väldigt optimistisk, så pass att jag kommer ha det som mitt yrke och inte bara en hobby i sommar. Under högsäsongen tänker jag att det blir fyra vandringar på tyska i veckan, och en på engelska. Jag tror det finns en marknad och hoppas att det bara är första sommaren av flera med tyska stadsvandringar!

Lördag 25 april är det premiär för stadsvandring på tyska, och under Upptäckardagen blir det guidade turer på både tyska och engelska.