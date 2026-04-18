GLÄDJEYRA – MILJONVINST TILL VIMMERBY IKVÄLL

En okänd Vimmerbybo vann en miljon på Lotto ikväll. Foto: Pressbild

Det är sannerligen klackarna i taket i en bostad i Vimmerby ikväll. Någon har nämligen nyss blivit miljonär.

Det är på Lottos Andra Chansen som en hittills okänd Vimmerbybo fick se blixten slå ned i sin plånbok. En miljon blev utdelningen.

Totalt blev fyra personer i landet miljonärer på Lotto idag.

– Vilken vinstrik lördagskväll Lotto bjöd på! Med dessa vinster inräknade har Lotto och Joker tillsammans delat ut hela 45 miljonvinster hittills i år, det är fantastiskt roligt med så många nya miljonvinnare, säger Natalie Wallin, kommunikatör på Svenska Spel Tur.

Andra Chansen är en extra vinstchans för alla som inte vinner på den ordinarie Lotto-dragningen.

Vinstraden lämnades in på ICA Kvantum i Vimmerby.