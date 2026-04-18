Säger ja och tillför pengar till utveckling av litteraturevenemang

Skrivsommar och Läsa äger ska integreras ihop med Vimmerby berättar. Nu lägger kommunstyrelsen 50 000 kronor på detta.

I flera års tid har det varit feriepraktik i form av Skrivsommar och Läsa äger i Vimmerby genom Litteraturnoden. Under Skrivsommar får man som ungdom arbeta med att skriva och träna på att bli en bättre skribent genom kreativa skrivövningar, inspirerande möten och studiebesök.

Det här brukar mynna ut i en antologi.

Praktikserar man med Läsa äger får man möjlighet att jobba med högläsning och rörelseglädje för barn. Placeringen är på något av kommunens fritids.

Nu har frågan om utveckling av litteraturevenemang varit uppe i kultur- och fritidsutskottet.

– Det handlar om en utvecklingsplan för feriepraktikprojektet som ligger över sommaren. Skrivsommar och Läsa äger ska integreras ihop med Vimmerby berättar, säger kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S).

"Unik position"

Kommunstyrelsen har fattat beslut om att lägga 50 000 kronor till de här utvecklingsdelarna. Pengarna omfördelas från kommunstyrelsens budget.

– Vi har en unik position som litteraturstad och genom det här lyftet man ungas skapande till en annan nivå, säger hon.

Kommundirektören Ola Karlsson säger att man genom detta kan ta vidare det som produceras under praktiken.

– Det här blir en förstärkning av de här projekten – både Skrivsommar och Läsa äger. Nu får man en rejäl avslutning på projekten och kan ta vidare det som produceras och visa upp det. Detta kopplat till Vimmerby berättar, säger han.