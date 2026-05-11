NY VÄNDNING I BRÅKET: POLISEN PÅ PLATS – ALLA HINDER BORTA

I fredags anlände en polispatrull, personal från Kronofogden samt en inhyrd entreprenör till det fritidshusområde i kommunen där en schism pågår med markägarna. Nu är alla stenar, grindar, stängsel och andra hinder borttagna. Foto: Privat

Nu är alla elstängsel, stenar, grindar och andra hinder som gjorde att ett antal fritidshusägare inte tog sig till sina stugor borta. I fredags var polisen, Kronofogdemyndigheten och en entreprenör på plats och avlägsnade dem. Men än är schismen långt ifrån över, den tog i stället ny fart med nya polisanmälningar i helgen.

I flera artiklar har vi berättat om den infekterade schism som har pågått en längre tid mellan å ena sidan två markägare i Vimmerby kommun och å andra sidan ett antal personer som äger fritidsfastigheter på friköpt mark.

Det hela inleddes förra sommaren då markägarna polisanmälde fritidshusägarna för att bland annat ha röjt buskar på deras mark samt använt deras mark till parkeringsplats.

Markägarna satte därefter upp elstängsel som begränsade framkomligheten på den väg som går till de aktuella fritidsbostäderna och framför allt från vägen till stugorna.

Giltigt servitut eller inte?

Utöver att sätta upp elstängsel mellan vägen och stugorna placerades stora stenar för att förhindra infart till stugorna samt parkering, låsta grindar sattes upp, stenar vräktes i vattnet för att förhindra bad i sjön samt tjurar släpptes ut på vägen, en väg som markägarna menade skulle ses som betesmark.

Att fastighetsägarna har rätt att nyttja vägen uppges regleras i ett officialservitut, men markägarna menade att den rätten inte begränsades av stängslet, stenarna eller tjurarna.

Senare har markägarna hävdat att servitutet inte gäller alls och att ”ingen av fritidsbostadsägarna har servitut för hela vägen”.

Nytt kapitel skrivet

Fritidshusägarna begärde hjälp med handräckning från Kronofogden, som i mitten av december 2025 beslutade till deras fördel; alla hinder skulle omedelbart tas bort. Detta överklagades av markägarna till tingsrätten som dock var helt enig med fritidshusägarna, rev upp sitt eget interimistiska beslut och fastställde Kronofogdens utslag.

Nu har nästa kapitel i tvisten skrivits.

Oanmält anIände nämligen i fredags en polispatrull, personal från Kronofogdemyndighetens verkställighetsavdelning samt en inhyrd entreprenör med grävmaskin till fritidshusområdet.

– Nu är alla stenar, grindar och elstängsel borta. De var där och jobbade i flera timmar med att gräva upp och avlägsna alla hinder. De diken som markägarna har grävt mellan vägen och stugorna är dock kvar eftersom de tillkom efter det att Kronofogdens beslut var fattat, berättar en av fritidshusägarna för vår tidning.

Nya polisanmälningar

Men den här tvisten är långt ifrån löst. Markägarna menar att servitutet på vägen inte gäller och att fritidshusägarna inte har rätt att nyttja den.

– Så nu har de i stället satt upp en skylt om ”enskild väg”. Vad jag förstår har också alla fritidshusägare, som i helgen utnyttjade det faktum att vägen nu är öppen och körbar, polisanmälts för olaga intrång, berättar fritidshusägaren.

– Visst är alla glada att det börjar hända något efter all terror och provokation. Hela situationen med att så många är utestängda från sina egna ägor är bisarr. Aldrig någonsin under alla år har det varit några diskussioner om den här vägen, men nu ska den helt plötsligt inte finnas för oss.

Enligt uppgift förväntas Lantmäteriet senare denna månad reda ut begreppen om vad som gäller för vägen.

Vi har sökt markägarna utan framgång.