Ny huvudpartner till stora ungdomsturneringen: "Stark symbol"

Bullerby Cup får en förändring i år. Vimmerby IF har kommit överens med Länsförsäkringar Kalmar är överens om ett nytt huvudpartnerskap som ska stärka en av Sveriges största ungdomsturneringar.

Samarbetet är Bullerby Cups största hittills och innebär att LF Kalmar kliver in som huvudpartner i en långsiktig satsning på barn- och ungdomsidrott, gemenskap och lokal utveckling.

"Det stärker turneringens position och ger Vimmerby IF bättre möjligheter att vidareutveckla Bullerby som en trygg och inspirerande mötesplats för unga fotbollsspelare", skriver man i ett pressmeddelande.

Inom ramen för partnerskapet kommer LF Kalmar att synas brett i anslutning till Bullerby Cup bland annat på turneringens tröjor, på cupområdet, i digitala kanler och genom aktivering på plats under arrangemanget.

– Som kundägt bolag känns det extra meningsfullt att få vara med och bidra till något som betyder så mycket för så många. Bullerby Cup är inte bara en turnering, det är en självklar del av uppväxten för fotbollsspelande barn i hela sydöstra Sverige – och en stark symbol för Vimmerby, säger Sarah Berg, chef inom marknadskommunikation på LF Kalmar.

"Oerhört stolta"

Vimmerby IF anser inte att detta bara handlar om ökad synlighet och ett starkare kommersiellt upplägg.

"Utan också om att skapa ännu bättre förutsättningar för en turnering som betyder mycket för väldigt många. För spelarna. För familjerna. För föreningslivet. Och för hela Vimmerby", skriver föreningen i pressmeddelandet.

– Vi är oerhört stolta över Bullerby Cup och vad den betyder för så många. Att en aktör som LF Kalmar ser värdet i cupen och långsiktigt vill vara med och utveckla den tillsammans med oss känns både väldigt glädjande och viktigt, säger Patricia Pöder, senior- och marknadsansvarig i Vimmerby IF.