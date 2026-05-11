Han byter Vimmerby mot Hultsfred – är ny butikschef på Willys

Willys Hultsfred har fått en ny chef i Andreas Söderberg sedan Björn Gustavsson tagit över ansvaret för Västerviksbutiken. Foto: Lotta Madestam

Willys i Hultsfred har ny chef. Andreas Sandskog, som bor utanför Vena, är ny på tjänsten efter många år inom kedjan. Nu byter han Vimmerby mot Hultsfred.

Björn Gustavsson har lämnat sin tjänst som butikschef på Willys i Hultsfred efter 28 år för att ta över ansvaret för Willys butik i Västervik.

Tjänsten har varit sökbar under våren och nu är den tillsatt, meddelar Bosse Särud, regionchef för Götaland norr, där både butikerna i Hultsfred, Vimmerby och Västervik ingår.

Hur har sökintresset sett ut?

– Väldigt bra. Jag hamnade i den fantastiska, men ibland svåra situationen, att jag hade många bra kandidater att välja mellan. Vi sätter upp en kravprofil på den person vi tror passar bäst in på tjänsten.

Mångårig erfarenhet inom kedjan

Valet föll på Andreas Sandskog, ett välkänt ansikte inom butikskedjan. Närmast kommer han från Willys i Vimmerby, där han jobbat som teamchef för avdelningen färskvaror sedan öppnandet för ett år sedan. Han har även ett förflutet som teamchef på Willys i Västervik och Sundsvall.

Vad tänker du om den lösningen?

– En fantastiskt bra lösning. Jag var där senast i veckan för butiksbesök. Det var väldigt harmoniskt och bra, han har landat fantastiskt bra, säger Bosse Särud.

Kanske känns igen sedan tidigare

Andreas Sandskog har börjat komma in i sitt nya jobb.

– Det är spännande givetvis. Jag har varit butikschef tidigare, på andra ställen, och även öppnat många Nettobutiker, bland annat den i Hultsfred. Nu har jag varit på Willys till och från i ett tiotal år.

Hur har starten varit?

– Den har varit jättebra. Det är mycket intryck så klart när man kommer till en ny

arbetsplats, men verkligen jätteroligt. Jag känner till miljön och personalen lite sedan innan. De är en av anledningarna till att jag hoppade på jobbet. Det är erkänt duktig personal på Willys i Hultsfred.

Är det någonting du vill ändra på som ny butikschef?

– Nej, utan vi kommer fortsätta som tidigare. Det är en fin och bra butik, så det blir inga större omkastningar. Det behövs inte, utan vi ska bibehålla och fortsätter ha en fin butik i Hultsfred, säger Andreas Sandskog som blir chef över närmare 35 medarbetare, som ökar till ett 50-tal under sommaren.

Vad tänker du kring att du valdes ut för jobbet?

– Klart det är ärofyllt, det visar att jag gjort ett bra jobb i Vimmerby. Så ska det förstås bli skönt att jobba på hemmaplan. Jag är glad över att ha fått möjligheten.

Elin El Toufaili från Silverdalen utsågs till att efterträda Andreas Sandskog.

– Vi brukar jobba mycket med att rekrytera internt. Elin är en tjej som klev upp från teamchef två till teamchef ett, säger Bosse Särud.