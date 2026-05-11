Patient sökte hjälp flera gånger – avled efter missad hjärtinfarkt

Sjukvården missade att en patient som sökte hjälp hade drabbats av hjärtinfarkt. Efter ytterligare två sjukhusbesök avled patienten. Nu anmäls händelsen då den bristfälliga handläggningen kan ha bidragit till den tragiska utgången.

Chefsläkare Elmar Keppel vid Oskarshamns sjukhus har gjort en anmälan enligt lex Maria efter att en patient avlidit. Det skriver Region Kalmar län i ett pressmeddelande på måndagen.

Fallet rör en patient i 70-årsåldern som sökte vård för plötsliga andningssvårigheter. Undersökningen visade en pågående lunginflammation. EKG-förändringar tolkades inte som hjärtinfarkt, vilket det borde ha gjort, står att läsa.

En vecka senare sökte patienten för fortsatt andfåddhet. EKG visade då tydliga tecken på nyligen genomgången hjärtinfarkt, men verkar inte ha utvärderats.

Drygt en månad senare sökte patienten hjälp på nytt och då upptäcktes en utbredd hjärtmuskelskada till följd av den diagnostiserade hjärtinfarkten vid patientens första kontakt med vården. Patienten avled några dagar senare.

Handläggningen har utsatt patienten för en allvarlig vårdskada och kan ha bidragit till patientens död, skriver regionen.