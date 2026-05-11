HOTELL DACKE SÅLT – "VÄLDIGT SNABBT TILLTRÄDE"

Hotell Dacke är sålt och det utlovas väldigt snabbt tillträde. Foto: Lotta Madestam

Magnus Boberg på Fastighetsbyrån har sålt Hotell Dacke i Virserum. – Kontraktet skrevs i fredags, säger han.

Hotellet har fått ny ägare. Vem det är och planerna för hotellet väljer dock ansvarig mäklare Magnus Boberg att hålla på.

– Jag vill inte gå ut med det än, säger han.

Kan du säga något om köparen?

– Köparen är bosatt i en grannkommun.

Hotellet har legat ute till försäljning sedan i mars. Sedan hovrätten beslutat att konkursen av dödsboet skulle bestå öppnade sig en möjlighet för Advokatfirman Kronan, Kalmar, att sälja fastigheten.

Flera intressenter

Snabbt visade det sig att det fanns flera intresserade och Magnus Boberg fick tidigt ett konkret bud. Nu är affären i hamn. Kontraktet skrevs i fredags och annonsen plockades bort omgående.

– Det blir ett väldigt snabbt tillträde, säger Magnus Boberg.