Man från Vimmerby misstänkt påverkad i Hultsfred

En man i 40-årsåldern, hemmahörande i Vimmerby kommun, var misstänkt narkotikapåverkad i Hultsfred.

Det var i fredags som patrullen kontrollerade mannen på Västra Långgatan.

– Han visade tecken på att vara påverkad av narkotika och medtogs för provtagning, säger Hampus Haag vid polisen.

Han är nu misstänkt för ringa narkotikabrott eget bruk.