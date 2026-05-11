GLÄDJEBESKEDET: KVILLEKEN GÄCKAR DÖDEN – ÄVEN I ÅR

Kvilleken gäckar döden ännu ett år. Även 2026 välkomnar det mäktiga trädet sina besökare med en gren full med ljusgröna knoppar. Foto: Länsstyrelsen/pressbild

Hoppet är ute, och för några år sedan fick den sin dödsdom. Men Kvilleken kämpar på – och ännu en gång gäckar den döden. Knoppar är nu nämligen på väg att slå ut på den enda levande grenen.

I mer än 1 000 år har den mäktiga jätten stått där och blickat ut över sin äng strax utanför Norra Kvills nationalpark i Vimmerby kommun.

2012 började Kvillekens hälsa vackla och för sju år sedan fick eken, som med sina 13 meter i omkrets i brösthöjd är ett av Europas grövsta träd och även ett av Sveriges allra äldsta träd, sin dödsdom.

Och även om Kvillekens hälsa fortsätter att sakta bli sämre kämpar den på.

Trotsar återigen profetiorna

Fjolårets enda grönskande kvist utgjorde det sista tecknet på liv från den numer sjuka gamlingen, och många trodde att det var den sista grönskan som trädet skulle ge ifrån sig. Men dess livslust har visat sig vara både stor och imponerande – och återigen verkar Kvilleken trotsa profetiorna och allt den har emot sig.

För även 2026 välkomnar eken sina besökare med en gren full med knoppar som nu väntar på lite hjälp från försommarsolen för att spricka ut. Det skriver Länsstyrelsen i ett pressmeddelande på måndagen.

”Men ingen vet exakt hur länge vi kommer få njuta av trädet i levande tillstånd”, avslutar man.