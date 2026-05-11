FLERA BROTTSMISSTANKAR MOT MAN EFTER HUSRANNSAKAN

Polisen träffade på en man i 40-årsåldern på Östra Tullportsgatan i Vimmerby vid 17-tiden i fredags.

Patrullen uppfattade mannen som påverkad vid samtal med honom.

– Det uppkommer sedan misstanke om att det finns narkotika i hans bostad och en husrannsakan genomfördes, säger Hampus Haag vid polisen.

I bostaden anträffades då misstänkt narkotika. Mängdmässigt ska det ha varit av normalgraden. Även dopingpreparat hittades men det ska ha rört sig om en ringa mängd. Ett vapenliknande föremål hittades också.

– Vi ska undersöka om det här vapenföremålet är tillståndspliktigt eller inte. Det rör sig om narkotikainnehav av normalgraden och ringa vapenbrott samt ringa dopingbrott, säger Hampus Haag vid polisen.

Vad det rör sig om för narkotika är oklart.

– Vi ska skicka på det analys.