11 maj 2026
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

FLERA BROTTSMISSTANKAR MOT MAN EFTER HUSRANNSAKAN

Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

FLERA BROTTSMISSTANKAR MOT MAN EFTER HUSRANNSAKAN

KRIM 11 maj 2026 10.34

Polisen träffade på en man i 40-årsåldern på Östra Tullportsgatan i Vimmerby vid 17-tiden i fredags.

Annons:

Patrullen uppfattade mannen som påverkad vid samtal med honom. 

– Det uppkommer sedan misstanke om att det finns narkotika i hans bostad och en husrannsakan genomfördes, säger Hampus Haag vid polisen. 

I bostaden anträffades då misstänkt narkotika. Mängdmässigt ska det ha varit av normalgraden. Även dopingpreparat hittades men det ska ha rört sig om en ringa mängd. Ett vapenliknande föremål hittades också. 

– Vi ska undersöka om det här vapenföremålet är tillståndspliktigt eller inte. Det rör sig om narkotikainnehav av normalgraden och ringa vapenbrott samt ringa dopingbrott, säger Hampus Haag vid polisen. 

Vad det rör sig om för narkotika är oklart. 

– Vi ska skicka på det analys.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt