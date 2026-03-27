27 mars 2026
90-åringens diagnos dröjde – händelsen anmäls

En patient i 90-årsåldern fick en fördröjd behandling efter sjukvårdens miss. Genrebild. Foto: Bildbyrån

NYHETER 27 mars 2026 13.00

En patient i 90-årsåldern sökte vård för neurologiska besvär, men sjukvården missade att personen drabbats av en stroke.

Symtomen tolkades som stroke, men efter en undersökning avskrev man den bedömningen. Efter att symtomen återkom trodde man fortsatt på något annat än stroke och annan medicinsk behandling sattes in.

Konsekvensen blev att den korrekta behandlingen som patienten borde ha fått dröjde ytterligare.

Sjukvården har vidtagit åtgärder för att minska risken för upprepning. Händelsen anmäls i enlighet med Lex Maria.

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

Relaterade inlägg

Tumör upptäcktes för sent – händelsen anmäls
Nya symtom missades – regionen anmäler händelsen
Svaret dröjde – när det kom var det för sent
Ställde helt fel diagnos – händelsen anmäls
Hyrläkare gjorde miss – händelsen anmäls

