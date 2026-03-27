90-åringens diagnos dröjde – händelsen anmäls

En patient i 90-årsåldern sökte vård för neurologiska besvär, men sjukvården missade att personen drabbats av en stroke.

Symtomen tolkades som stroke, men efter en undersökning avskrev man den bedömningen. Efter att symtomen återkom trodde man fortsatt på något annat än stroke och annan medicinsk behandling sattes in.

Konsekvensen blev att den korrekta behandlingen som patienten borde ha fått dröjde ytterligare.

Sjukvården har vidtagit åtgärder för att minska risken för upprepning. Händelsen anmäls i enlighet med Lex Maria.