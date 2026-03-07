Tumör upptäcktes för sent – händelsen anmäls

Sjukvården i länet borde ha gjort en utredning av det låga blodvärdet. Genrebild. Foto: MostPhotos

En patient i 75-årsåldern hade mycket lägre blodvärde än vanligt. Sjukvården gjorde inte tillräcklig undersökning och åtta månader senare upptäcktes en tumör i magsäcken.

Patienten mådde bra i samband med vårdbesöket och järntabletter sattes in. Blodvärdet steg och någon utredning genomfördes inte. Åtta månader senare hade personen ont i magen och undersökning visade en tumör i magsäcken.

Region Kalmar har nu utrett händelsen och konstaterat brister i handläggningen. Åtgärder har vidtagits för att minska risken för liknande misstag.

Händelsen anmäls till IVO i enlighet med Lex Maria. Händelsen inträffade inom primärvårdsförvaltningen.