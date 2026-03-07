Tumör upptäcktes för sent – händelsen anmäls

Sjukvården i länet borde ha gjort en utredning av det låga blodvärdet. Genrebild.
Foto: MostPhotos
Patienten mådde bra i samband med vårdbesöket och järntabletter sattes in. Blodvärdet steg och någon utredning genomfördes inte. Åtta månader senare hade personen ont i magen och undersökning visade en tumör i magsäcken.
Region Kalmar har nu utrett händelsen och konstaterat brister i handläggningen. Åtgärder har vidtagits för att minska risken för liknande misstag.
Händelsen anmäls till IVO i enlighet med Lex Maria. Händelsen inträffade inom primärvårdsförvaltningen.