07 mars 2026
Tumör upptäcktes för sent – händelsen anmäls

Sjukvården i länet borde ha gjort en utredning av det låga blodvärdet. Genrebild. Foto: MostPhotos

Tumör upptäcktes för sent – händelsen anmäls

NYHETER 07 mars 2026 16.00

En patient i 75-årsåldern hade mycket lägre blodvärde än vanligt. Sjukvården gjorde inte tillräcklig undersökning och åtta månader senare upptäcktes en tumör i magsäcken. 

Patienten mådde bra i samband med vårdbesöket och järntabletter sattes in. Blodvärdet steg och någon utredning genomfördes inte. Åtta månader senare hade personen ont i magen och undersökning visade en tumör i magsäcken. 

Region Kalmar har nu utrett händelsen och konstaterat brister i handläggningen. Åtgärder har vidtagits för att minska risken för liknande misstag. 

Händelsen anmäls till IVO i enlighet med Lex Maria. Händelsen inträffade inom primärvårdsförvaltningen. 

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

