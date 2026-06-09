STORA NEDSKÄRNINGAR INOM ABF – "KRISLEDNINGSÅTGÄRD"

"När ekonomin blir sämre måste vi prioritera och dra ner, för att skydda själva kärnan", säger Rodrigo Bernal, regional verksamhetsutvecklare. Foto: Genrebild

ABF har genomfört stora nedskärningar med följden att de minskat personalstyrkan i länets alla kommuner. I Hultsfred har man också avvecklat sin lokal, och hyr numera in sig hos Socialdemokraterna. – När ekonomin blir sämre måste vi prioritera och dra ner, för att skydda själva kärnan, säger Rodrigo Bernal, regional verksamhetsutvecklare, som ser stora risker i att den lilla människan blir förloraren.

ABF:s kontor i Hultsfred står tomt och öde. Istället hyr man in sig hos Socialdemokraterna i Hultsfred.

– Så det blir inte alls samma tillgänglighet, även om det var en jätteräddning för oss. Det har även gjorts personalnedskärningar, inte bara i Hultsfred, utan numera åker vi personal runt över flera kommuner, säger Rodrigo Bernal.

Vad är bakgrunden till neddragningarna?

– Det är ingen hemlighet att alla vi studieförbund befinner oss i en tuff ekonomisk situation. Regeringen har valt att dra ner på folkbildningsanslaget under tre års tid. Vi har blivit av med ungefär en tredjedel, säger Rodrigo Bernal och fortsätter:

– När ekonomin blir sämre måste vi prioritera och dra ner, för att skydda själva kärnan; kurserna, cirklarna och mötena. Det är nödvändiga steg vi måste ta för att vi ska kunna finnas kvar, en krisledningsåtgärd vi varit tvungna att göra.

Minskat lokal- och personalkostnader

Bantade anslag har alltså fått konsekvenser i att både lokal- och personalkostnader minskat, enligt Rodrigo Bernal.

– Tidigare var vi 23 anställda i länet, nu är vi elva kvar. Det här har hållit på under flera år där vi gick på knäna ett tag. Hade vi inte gått ihop med södra Småland vet jag inte var vi hade varit. Så det har varit en jättelång process för oss alla, med jätteomställningar.

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Ny organisation sedan 1 juni

Den nya organisationen trädde i kraft den 1 juni. I sin roll som regional verksamhetsutvecklare för Kalmar och Kronobergs län ska Rodrigo Bernal stötta alla länets kommuner. Hans kollega Shadi Mattar blir ny verksamhetsutvecklare för Hultsfred, Västervik och Mönsterås, Jonatan Olin för Vimmerby och Oskarshamn och Micke Salin för Kalmar, Nybro och Torsås.

– Det här drabbar alla kommuner absolut, det är inget snack om saken, utan det påverkar hela regionen.

Hur kommer det påverka verksamheten, enligt dig?

– Problemet som jag ser är att vi hade folk som jobbade på plats tidigare, nu får vi åka runt i tre kommuner, så det blir ju färre cirklar och färre kulturarrangemang. Vi kommer inte hinna alls lika mycket. Det är skittråkigt. Jag har jobbat på ABF i 15 år och tycker att det här är för jävligt, om jag ska vara ärlig.

Kan du utveckla dina tankar?

– Vi vet ju hur viktig den här verksamheten är, speciellt för äldre. Det har alltid varit en mötesplats där fikan kan vara lika viktig som själva kursen. Det är så konstigt, för det har varit flera satsningar från andra håll, för att motverka ofrivillig ensamhet. Samtidigt blir vi studieförbund, som kanske är största hjälpen till att minska ofrivillig ensamhet, drabbade.

”Lilla människan drabbas hårdast”

Så det här handlar inte bara om en lokal som försvinner i Hultsfred och personalnedskärningar, menar han.

– Våra kulturarrangemang är kanske den enda gemensamhetsstunden de här människorna har med andra på en månad. Det är där de får lyssna på musik, träffa andra och ha kul. Att sådana saker försvinner på grund av regeringen gör mig skitförbannad.

– Så det verkliga hotet är inte att vi blir av med jobben, utan det är gemenskapen som försvinner. Det är äldre, de som bor på mindre orter och den lilla människan i samhället som drabbas hårdast.

Du låter uppriktigt förtvivlad?

– Ja, självklart. Det är så när man börjar se effekten och vilka det drabbar. Då blir man sjukt förtvivlad, och jag tror inte alla ser vad en budgetnedskärning från regeringen innebär. Det är en tredjedel av pengarna som försvunnit. Det är den lilla människan som drabbas, men vi jobbar på stenhårt för att försöka upprätthålla och hålla kvar en så bra verksamhet så gott det går, men det går bara till en viss punkt.

Ser du att det kan bli en ändring efter valet?

– Det kan bli både värre och bättre, det beror på hur valet går. Sittande regering har skurit ner mycket och varit emot folkbildning som den bedrivs idag. Så blir de kvar fyra år till kan det bli ännu mer.

Är det andra förändringar att vänta?

– Det vet vi inte, mycket beror på valet. Jag följer det med spänning.