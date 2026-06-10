Bilder och videoklipp från studenternas femkamp på gymnasiet

I dag var det dags för femkamp för studenterna på Vimmerby gymnasium. Foto: Ossian Mathiasson

Den stora studentdagen närmar sig. I dag anordnades den sedvanliga klasskampen för årets studenter på Vimmerby gymnasium.

Studenterna var utklädda och hade diverse olika teman när de sprang ut från skolans huvudentré vid 13-tiden på onsdagen.

Det följdes av en femkamp med uppehållsväder på gymnasiets innergård. Grenarna som studenterna tävlade i var spikduell, ärtpåsekastning, äggstafett, säckhoppning och memory.

Klasserna tävlade om de bästa utspringstiderna i samband med fredagens student. El- och energiprogrammet vann årets klasskamp och fick den delikata uppgiften att välja utspringsplats först av alla klasser.

Utspringsordningen på fredag ser ut enligt följande: SAS, EE, TE, VO, FT, SAB/SAM, FS, NA och RL.