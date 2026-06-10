10 juni 2026
Veckans Vimmerby Sök

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  • Bilder och videoklipp från studenternas femkamp på gymnasiet

    I dag var det dags för femkamp för studenterna på Vimmerby gymnasium. Foto: Ossian Mathiasson

  • Bilder och videoklipp från studenternas femkamp på gymnasiet

    Foto: Ossian Mathiasson

  • Bilder och videoklipp från studenternas femkamp på gymnasiet
  • Bilder och videoklipp från studenternas femkamp på gymnasiet
  • Bilder och videoklipp från studenternas femkamp på gymnasiet
  • Bilder och videoklipp från studenternas femkamp på gymnasiet
  • Bilder och videoklipp från studenternas femkamp på gymnasiet

    Foto: Ossian Mathiasson

  • Bilder och videoklipp från studenternas femkamp på gymnasiet
  • Bilder och videoklipp från studenternas femkamp på gymnasiet
  • Bilder och videoklipp från studenternas femkamp på gymnasiet
  • Bilder och videoklipp från studenternas femkamp på gymnasiet
  • Bilder och videoklipp från studenternas femkamp på gymnasiet

    Foto: Ossian Mathiasson

  • Bilder och videoklipp från studenternas femkamp på gymnasiet
  • Bilder och videoklipp från studenternas femkamp på gymnasiet
  • Bilder och videoklipp från studenternas femkamp på gymnasiet
  • Bilder och videoklipp från studenternas femkamp på gymnasiet
  • Bilder och videoklipp från studenternas femkamp på gymnasiet

    Foto: Ossian Mathiasson

  • Bilder och videoklipp från studenternas femkamp på gymnasiet
  • Bilder och videoklipp från studenternas femkamp på gymnasiet
  • Bilder och videoklipp från studenternas femkamp på gymnasiet
  • Bilder och videoklipp från studenternas femkamp på gymnasiet

    Foto: Ossian Mathiasson

  • Bilder och videoklipp från studenternas femkamp på gymnasiet
  • Bilder och videoklipp från studenternas femkamp på gymnasiet
  • Bilder och videoklipp från studenternas femkamp på gymnasiet
  • Bilder och videoklipp från studenternas femkamp på gymnasiet
  • Bilder och videoklipp från studenternas femkamp på gymnasiet

    Foto: Ossian Mathiasson

  • Bilder och videoklipp från studenternas femkamp på gymnasiet
  • Bilder och videoklipp från studenternas femkamp på gymnasiet
  • Bilder och videoklipp från studenternas femkamp på gymnasiet
  • Bilder och videoklipp från studenternas femkamp på gymnasiet
  • Bilder och videoklipp från studenternas femkamp på gymnasiet

    Foto: Ossian Mathiasson

  • Bilder och videoklipp från studenternas femkamp på gymnasiet
  • Bilder och videoklipp från studenternas femkamp på gymnasiet
  • Bilder och videoklipp från studenternas femkamp på gymnasiet

Bilder och videoklipp från studenternas femkamp på gymnasiet

NYHETER 10 juni 2026 16.10

Den stora studentdagen närmar sig. I dag anordnades den sedvanliga klasskampen för årets studenter på Vimmerby gymnasium. 

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Studenterna var utklädda och hade diverse olika teman när de sprang ut från skolans huvudentré vid 13-tiden på onsdagen.

Det följdes av en femkamp med uppehållsväder på gymnasiets innergård. Grenarna som studenterna tävlade i var spikduell,  ärtpåsekastning, äggstafett, säckhoppning och memory.  

Klasserna tävlade om de bästa utspringstiderna i samband med fredagens student. El- och energiprogrammet vann årets klasskamp och fick den delikata uppgiften att välja utspringsplats först av alla klasser.  

Utspringsordningen på fredag ser ut enligt följande: SAS, EE, TE, VO, FT, SAB/SAM, FS, NA och RL. 

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Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

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