12 juni 2026
Veckans Vimmerby Sök

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  • BILDEXTRA: Glädjeyra i stan – här firar studenterna på flaken

    Foto: Ossian Mathiasson

  • BILDEXTRA: Glädjeyra i stan – här firar studenterna på flaken

    Foto: Ossian Mathiasson

  • BILDEXTRA: Glädjeyra i stan – här firar studenterna på flaken
  • BILDEXTRA: Glädjeyra i stan – här firar studenterna på flaken
  • BILDEXTRA: Glädjeyra i stan – här firar studenterna på flaken

    Foto: Ossian Mathiasson

  • BILDEXTRA: Glädjeyra i stan – här firar studenterna på flaken
  • BILDEXTRA: Glädjeyra i stan – här firar studenterna på flaken
  • BILDEXTRA: Glädjeyra i stan – här firar studenterna på flaken

    Foto: Ossian Mathiasson

  • BILDEXTRA: Glädjeyra i stan – här firar studenterna på flaken
  • BILDEXTRA: Glädjeyra i stan – här firar studenterna på flaken
  • BILDEXTRA: Glädjeyra i stan – här firar studenterna på flaken
  • BILDEXTRA: Glädjeyra i stan – här firar studenterna på flaken
  • BILDEXTRA: Glädjeyra i stan – här firar studenterna på flaken

    Foto: Ossian Mathiasson

  • BILDEXTRA: Glädjeyra i stan – här firar studenterna på flaken
  • BILDEXTRA: Glädjeyra i stan – här firar studenterna på flaken
  • BILDEXTRA: Glädjeyra i stan – här firar studenterna på flaken
  • BILDEXTRA: Glädjeyra i stan – här firar studenterna på flaken
  • BILDEXTRA: Glädjeyra i stan – här firar studenterna på flaken

    Foto: Ossian Mathiasson

  • BILDEXTRA: Glädjeyra i stan – här firar studenterna på flaken
  • BILDEXTRA: Glädjeyra i stan – här firar studenterna på flaken
  • BILDEXTRA: Glädjeyra i stan – här firar studenterna på flaken
  • BILDEXTRA: Glädjeyra i stan – här firar studenterna på flaken
  • BILDEXTRA: Glädjeyra i stan – här firar studenterna på flaken

    Foto: Ossian Mathiasson

  • BILDEXTRA: Glädjeyra i stan – här firar studenterna på flaken

    Foto: Ossian Mathiasson

  • BILDEXTRA: Glädjeyra i stan – här firar studenterna på flaken

BILDEXTRA: Glädjeyra i stan – här firar studenterna på flaken

NYHETER 12 juni 2026 18.15

Den stora dagen är här. I dag har årets studenter i Vimmerby sprungit ut, åkt flak och sagt tack och hej till gymnasietiden.

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På fredagen tog sistaårseleverna på Vimmerby gymnasium studenten. Efter att ha sprungit ut från huvudentréns trappa och blivit väl mottagna av familj, släkt och vänner klev de upp på sina studentflak och åkte runt i centrum. Det var också den sista uppstyrda aktiviteten under studentfirandet på Vimmerby gymnasium.

Med sol, musik och smyckade fordon sjöng de lyckliga studenterna ikapp med varandra och hade en trevlig stund tillsammans.

Tog du eller någon du känner studenten från Vimmerby gymnasium på fredagen? Se Ossian Mathiassons bildspel från studenternas flakåkning genom Vimmerby stad här ovan. 

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Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

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