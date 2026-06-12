Känslor i massor efter studenten – Anna ska plugga till veterinär

Anna Huiskes uppvaktades av familj, släkt och vänner efter att ha tagit studenten från Vimmerby gymnasium. Foto: Ossian Mathiasson

Studenten är en tid full av mycket glädje men även många andra känslor. Det är en bild som Anna Huiskes delar samtidigt som hon ser fram emot nästa kapitel i livet.

Både vild glädje och vemod präglade årets utspring från Vimmerby gymnasium i dag. 126 studenter firades av och Dagens Vimmerby pratade med ett gäng studenter. Många familjemedlemmar, släktingar och vänner har samlats kring Anna Huiskes efter att hon har sprungit ut från Vimmerby gymnasium i strålande solsken.

– Känslan är underbar. Vi hade förväntat oss regn i dag och jag är så glad att det blev så fint väder. Det är underbart att få njuta av det här, säger Anna Huiskes.

Hur känns det att ta studenten?

– Det är många känslor. Väldigt glad, men jag kommer sakna det här, säger Anna Huiskes och pekar med armarna runt omkring sig.

Vad kommer du sakna mest nu när gymnasietiden är över?

– Den ena delen är alla lärare och människor som jag har fått lära känna och som är jätteunderbara, och den andra delen är rutinerna och omgivningen. Man hör hemma här och det kommer man sakna, men det kommer hela tiden nya saker som jag ser fram emot.

Hon ska plugga till veterinär

Anna Huiskes har studerat vid det naturvetenskapliga programmet och har bestämt sig för att börja studera på universitetet i Uppsala till hösten.

– Jag ska pluggat till veterinär i Uppsala. Jag kom på det ganska tätt intill som man skulle ansöka och jag känner att det passar mig för att jag älskar djur och är intresserad av anatomi Det är ett yrke som gör mig nyfiken.

Tidigare i dag framförde Anna Huiskes en egenskriven låt på piano i kyrkan.

– Jag var jättenervös, men det var jättekul. Jag spelade en låt som jag har gjort själv så det var fint att få den äran.