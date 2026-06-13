VIDEO: Se alla utspring från Vimmerby gymnasiums studenter

126 årskurs tre-elever använde sig av både dans, sång och konfetti när de lämnade Vimmerby gymnasium på fredagen. Foto: Ossian Mathiasson

2026 års studenter på Vimmerby gymnasium har upplevt sin stora dag. Lyckan var självklart stor – och Dagens Vimmerby filmade när samtliga klasser sprang ut i friheten och vuxenlivet.

Vimmerby gymnasiums 126 treor tog studenten under fredagseftermiddagen. Det var både glädje och tårar när treorna lämnade skolan för sista gången. Firandet pågick från tidig fredagsmorgon till långt in på natten, eller snarare till lördagsmorgonen.

Missade du något utspring från studenten, eller vill du uppleva det en gång till? Då kan du ta del av videoklippet nedan som innehåller alla utspring från alla studentklasser på Vimmerby gymnasium 2026.