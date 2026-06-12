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VIDEO: Glädje när Cornelia, Annie och Astrid sprang ut

Cornelia Strid, Annie Rönn och Astrid Styrbjörn tar studenten efter tre år på naturvetenskapliga programmet på Vimmerby gymnasium. Foto: Ossian Mathiasson

VIDEO: Glädje när Cornelia, Annie och Astrid sprang ut

NYHETER 12 juni 2026 16.15

Cornelia Strid, Annie Rönn och Astrid Styrbjörn är tillsammans med hundratals Vimmerbystudenter i extas i dag för att man äntligen har tagit studenten efter tre år på gymnasiet. 

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Vimmerby gymnasiums studenter sprang i sedvanlig ordning ut till musik, fanfarer, flaggor och flak och delade den stora glädjen med familj, släkt och vänner.

Cornelia Strid, Annie Rönn och Astrid Styrbjörn tar studenten efter tre år tillsammans på naturvetenskapliga programmet och utspringet präglades av glädje, jubel och konfetti.  

Studenterna känner både glädje och stolthet över att ha tagit studenten efter tre år med mycket plugg på programmet och ser fram emot de fortsatta festligheterna och nästa kapitel i livet. 

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Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

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