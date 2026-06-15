Hemmastarka vargar väntar Västervik: "Vet hur tufft det är"

Vargarna är erkänt starka hemma på Kråkvilan. Nu ska Västervik pröva om det går att slå Norrköpingslaget. – Vi kommer verkligen behöva få ut allt av oss själva, säger lagledaren Mikael Teurnberg.

Enkronasmatch var det i Västervik förra veckan och regnet ställde till det. Matchen fick avbrytas efter åtta heat och det gjorde att Västervik Speedway vann matchen med 29-19.

Tio poängs försprång i kampen om bonusen har alltså serieledande Västervik när det vankas returmöte i Norrköping på tisdagskvällen.

– Så är det och det är en del av sporten. Det är tråkigt så, men inget att vara ledsen över. Jag är glad över att vi kunde genomföra tävlingen. Hade det inte blivit en krasch i det åttonde heatet hade vi kanske hunnit ett par heat till, säger lagledaren Mikael Teurnberg, som inte vill älta det som har varit.

Nu ser han fram emot en på förhand svår uppgift.

– Det blir en tuff match. De har inte förlorat hemma och vunnit tre. De har bra lag i år och det kommer bli jättetufft. En av de tuffaste utmaningarna på hela säsongen.

"Nog det bästa de har"

Vargarna har gjort två förändringar i laget. Frederik Jakobsen och Martin Vaculik kommer in i startsjuan i stället för Jaimon Lidsey och Maksymilian Pawelczak.

– Det här är nog det bästa de har. Vi kommer verkligen behöva få ut allt av oss själva. Givetvis är det målsättningen att vi ska åka dit och ta en seger och bonusen, men jag vet hur tufft det är. Den är speciell den där banan och Vargarna är bra där. De gör motståndarna dåliga. De får sina motståndare att se sämre ut än vad de är. Det finns ingen liknande bana och det gör att de blir starka på hemmaplan.

Hur ska ni klara ut det?

– Alla förare har kört på sådana här banor. Vi har två engelsmän som är uppvuxna där och Thorssell körde i Wolwerhampton i många år. Det är nästan en identisk bana. Palovaara och Noel har haft den som hemmabana. Det är ingen nackdel, men det handlar om att få en bra start och ha marginalerna på sin sida. Vi är redo.

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"Tufft program"

Förändringen i Västerviks lag är att nyförvärvet Rohan Tungate, som ersätter Jason Doyle i truppen, kommer in direkt.

– Jag har gett både Rasmus Jensen och Villads Nagel ledigt. De kör danska mästerskapet på onsdag och de frågade i ett tidigt skede om just den här tisdagen. Jag är ganska human sådär och det är en lång säsong som väntar. Rasmus har ett tufft program, men vi hade gärna haft med honom. Han är formstark och har över 2,0 i snitt. Han har kört fantastiskt för oss, säger Mikael Teurnberg.

Trots att man kan tro det har Teurnberg tidigare inte haft Rohan Tungate.

– Det har varit nära flera gånger och jag känner till honom bra. Jag är känd för att ha australiensare och har haft många tidigare. Att få in honom blir bra för oss. Nu kan jag köra med de formbästa jag har när jag vill. Skulle Doyle ha åkt hade man behövt göra väg för honom och det blir inget bra. Jag hoppas Rohan kommer in i det ganska snabbt och det tror jag. Han känner killarna och jag är inte orolig för det.