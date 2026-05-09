Så ser läget ut inom omsorgen inför sommaren

Sommar och semester kommer allt närmare. Inför det ska ett par hundra vikariat lösas inom vård- och omsorg. En del tjänster återstår fortsatt att tillsätta.

Det är hård konkurrens om sommarjobbarna i en turistkommun som Vimmerby. Varje sommar ska kommuneen finna lite över 200 semestervikarier till vård- och omsorgsjobben i kommunen.

Läget just nu, med ett par månader kvar till semesterperioden, beskrivs vara helt okej.

– Det ser bra ut. Det som oroar är att det ibland nära inpå blir en del avhopp bland sådana som redan skrivit på. Så blir det alltid, men så här långt ser man ingen större oro. Det är ett tag kvar också, säger Eva Berglund (S), ordförande i socialnämnden.

Hur många tjänster återstår att tillsätta?

– Totalt är det 20 tjänster som saknas. Det brukar lösa sig hyfsat, men ibland kan det bli så att det behövs inbeordringar. Sommaren är känslig, men jag tycker ändå vi har haft tur med personalen vi har fått in. Det har inte varit några katastrofer i alla fall och vi hoppas att vi klarar sommaren.

Nollresultat ekonomiskt

Medarbetarna som behövs är inte inom ett verksamhetsområde, utan är spritt över flera.

– Det är ju tufft och man läser om att både Åbro och ALV söker personalen, men jag har förstått det som att de har klarat sin bemanning nu. Jag hoppas att de har fyllt sina behov och att vi får behålla alla som har skrivit på, men det är jättehård konkurrens om dem.

När det gäller det ekonomiska läget efter tre månader går socialnämnden mot ett nollresultat.

– Det säger inte så mycket så här pass tidigt.