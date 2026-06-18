VÅRD OCH UTVISNING EFTER RÅNFÖRSÖK I VIMMERBY

Det var på långfredagen som ett rånförsök inträffade på Ica Supermarket i Vimmerby. En man i 35-årsåldern döms nu till rättspsykiatrisk vård och ska därefter utvisas ur Sverige.

Vid 15-tiden på långfredagen i påskas larmades polisen till Ica Supermarket i Vimmerby. Vår tidning hade då fått uppgifter om att en man burit kniv inne i butiken och slagit med den i kassen.

Efter händelsen valde butiken att hålla stängt återstoden av dagen. Mannen, som är känd av rättsväsendet sedan tidigare, har suttit häktad ända sedan i påskas.

Under torsdagen föll domen mot honom. Han döms för försök till rån, försök till misshandel, grovt brott mot knivlagen, ringa narkotikabrott och skadegörelse.

Mannen, som var maskerad med en sjal knuten över ansiktet, stal öl, förstörde öl och försökte stjäla pengar från butiken. Detta genom att rikta en kniv mot en i personalen, hugga mot kassan och uttala "pengar".

Mannen försökte också skada en annan som jobbar i butiken genom att kasta en flaska mot denne.

Ville göra något som såg ut att vara allvarligt

I förhör har mannen berättat att han lider av psykisk ohälsa och var i desperat behov av hjälp vid tillfället. Han trodde att han kunde få hjälp om han gick till butiken och ställde till med en scen.

Hans tanke var att göra något som skulle se ut som ett allvarligt brott och därför var kniven viktig rekvisita, men det var också viktigt för honom att ingen skulle komma till skada på riktigt.

Kassörskan har berättat att hon sa nej när mannen bad om pengar. Då öppnade mannen ölburken han höll i handen och sprutade ned henne med ölen. Butikspersonalen har dock varit tydlig med att kniven endast användes mot kassaapparaten och att han aldrig riktade den mot denne. Personalen har aldrig upplevt något liknande tidigare och var ängslig i ett par veckor efter händelsen.

Annons:

Ville bli tagen av polisen

Mannen ställde sig sedan utanför butiken och inväntade polisen. När polisen inte kom till platsen fick mannen för sig att det han hade gjort inte var tillräckligt. Han gick därför åter in i butiken och började ha sönder saker.

Mannen förstörde varor för drygt 3 700 kronor i butiken. Mannen har också erkänt att han, i samband med att övriga personer i butiken lämnade densamma, kastade en flaska mot den ur personalen som gick fram för att prata med honom.

Det berodde på att han ville bli gripen av polis, inte av någon i personalen.

Döms till utvisning

Tingsrätten dömer nu mannen till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Man anser att mannen begått brotten under påverkan av en allvarlig psykisk störning.

Han kom till Sverige för över 20 år, men har ingen familj här och har aldrig arbetat. Han förekommer sedan tidigare under 13 avsnitt i belastningsregistret.

Efter vården ska mannen därför utvisas från Sverige och han förbjuds att återvända hit under en period av tio år. Kassörskan ska få skadestånd med 25 000 kronor efter händelsen och butiken ska få skadestånd med drygt 2 600 kronor.