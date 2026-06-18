Fastställd identitet efter tragiska branden – inväntar fler svar

Nu har polisen fastställt identiteten på den avlidne efter villabranden i Silverdalen för knappt två veckor sedan. Foto: Lotta Madestam

Söndagen den 7 juni började det brinna i en villa i Silverdalen. En person hittades död i brandresterna. Nu har polisen fastställt identiteten på den avlidne.

På morgonen den 7 juni kom larm om brand i villa i Silverdalen. Byggnaden var övertänd redan när räddningstjänsten kom fram och senare under eftermiddagen meddelade man att en person hittats avliden.

Polisens teori har varit att det är personen som bott i huset som avlidit och man kontaktade dennes anhöriga. Identiteten hade dock då inte kunnat fastställas.

"Identitet på den avlidne är fastställt och anhöriga är informerade. Det var den person vi trodde", skriver Thomas Johansson, presstalesperson vid polisen, i ett sms till vår tidning nu.

Senare samma dag genomfördes en brandteknisk undersökning av villan när den svalnat. Polisen utreder det som mordbrand, men poängterade tidigt att man gör det för att kunna öppna sin verktygslåda fullt ut.

"I övrigt inget nytt och inga resultat från den tekniska undersökningen ännu", skriver Thomas Johansson.

Någon prognos för när ni får preliminärt resultat?

"När det gäller resultat på tekniska undersökningen har jag ingen prognos".

När det gällen brand av den här typen brukar det kunna ta månader innan något kan fastställas slutgiltigt.